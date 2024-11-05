第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商重返榮耀拿下第四座黑豹旗冠軍

▲冠軍穀保家商重返榮耀。

圖、文／中信提供

2024年第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，11/3在台南亞太國際棒球訓練中心進行冠軍戰，在現場超過2千名觀眾加油下，穀保與平鎮的第六度冠軍對決，背靠背出賽的穀保沒有露出疲態，首局就突破邱立璿的投球攻下三分，第二局曾聖恩更是炸裂黑豹旗冠軍戰歷史的首發全壘打，不過平鎮也給予回應不斷緊咬比分，形成一場史無前例的打擊大戰，最終穀保以14比9擊敗平鎮拿下本屆黑豹旗冠軍，拿下隊史上第四座冠軍獎盃！

▲冠軍戰開球，林振偉（左）、林書逸（右）。

本屆黑豹旗賽事從八強賽開始就受到康芮颱風攪局，四強賽與冠軍戰更被迫安排在同日舉行，不但是首次在決賽日進行3場賽事，爭冠的兩支球隊，皆為雙重賽，對球員體力、耐力與精神力都是大考驗。

冠軍戰開球嘉賓特別邀請了兩位台南在地區青棒出生，畢業於南英商工的旅美棒球好手、美國佛州聯盟季後明星隊的林振瑋，以及中華職棒35年總冠軍中信兄弟的林書逸。林振瑋在開球前表示，這是他第一次擔任開球嘉賓，比自己登場比賽還要緊張，但看到黑豹旗學弟們在場上對勝負的渴望，享受比賽的樣子非常熱血，期待未來能看到學弟們有好表現。而林書逸則說很榮幸能將首度開球獻給臺南在地球場，他也鼓勵學弟妹在高中時期磨練球技、鍛鍊身心，好好享受比賽、不要害怕失敗，期待未來有機會在職棒賽場相見。

▲冠軍隊與貴賓大合照。

本屆賽事新增女子組別，桃園市南崁高中從10支參賽女子球隊中脫穎而出，榮獲首屆女子組優勝，展現了女性選手的實力與潛力。今年「中國信託潛力獎」由四支首次進入32強的社團球隊獲選，包括臺北市南湖高中、桃園市復旦高中、臺南市黎明高中及高雄市中山高中，其中復旦高中更是一路挺進16強，創下今年社團球隊的最佳戰績。

▲女子組優勝南崁高中。

為表彰在棒球基層長期奉獻的教練及幕後推手，今年「黑豹獎」由各校自薦候選人經專業評審選出，最終由臺中市豐原高中教練張文鴻、高雄市海青工商教練許智盈及張洺瑞獲獎。張文鴻教練非科班出身，為協助學生成立棒球隊，努力考取教練證，並數十年如一日地帶領隊員練習，常以「老派爸爸」自居，勉勵學生重視時間管理，兼顧學業與球技。許智盈及張洺瑞教練則與學生一起草創非正式社團，最終正式成立球隊，並不遺餘力地幫助家境困難的球員，陪伴孩子們圓夢，彌補了自己在學生時期未能打棒球的遺憾。

▲黑豹獎豐原高中教練張文鴻、高雄市海青工商教練許智盈及張洺瑞（由左至右）。

本屆黑豹旗賽事不僅展現了選手的拼搏精神，也彰顯了教練們無私奉獻的情懷，期待未來能有更多的年輕球員在這片土地上追逐自己的棒球夢想！

▲MVP穀保家商張乙安。

【2024年第十二屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽獲獎名單】

【團體獎】

冠軍 新北市穀保家商

亞軍 桃園市平鎮高中

季軍 桃園市壽山高中 得分率 2.120

殿軍 雲林縣麥寮高中 得分率 0.633

第五名 台南市南英商工 得分率 1.504

第六名 高雄市高苑工商 得分率 1.450

第七名 桃園市大溪高中 得分率 1.280

第八名 台南市白河商工 得分率 1.000

【最佳十人獎】

最佳投手獎 穀保家商 張乙安

最佳捕手獎 平鎮高中 江庭毅

最佳一壘手 穀保家商 曾聖恩

最佳二壘手 麥寮高中 王翾祐

最佳三壘手 壽山高中 周侑霖

最佳游擊手 平鎮高中 黃天賜

最佳外野手 壽山高中 黃晟浩、穀保家商 古定玄、平鎮高中 周柏恩

最佳指定打擊 穀保家商 劉承佑

【個人獎】

打擊獎 穀保家商 劉承佑 0.600

打點獎 穀保家商 古定玄 10分打點

全壘打獎 南英商工 吳睿哲 8打數、2支全壘打

投手獎 穀保家商 張乙安

最有價值球員獎 穀保家商 張乙安

最佳教練獎 穀保家商 鄭志強

【潛力獎】

臺北市南湖高中、桃園市復旦高中、臺南市黎明高中、高雄市中山高中

中信盃黑豹旗賽事中信銀行大力支持，也特別感謝雲豹能源、H2U永悅健康、STANCAVE沛服科技、台灣明治食品股份有限公司、台灣美津濃、滾石唱片與本色音樂，一同支持高中生最青春熱血的棒球夢。

