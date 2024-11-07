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12強韓國隊確定4名投手先發　柳仲逸：首戰台灣先發投1休4

▲韓國隊總教練柳仲逸。(圖／資料照)

▲韓國隊總教練柳仲逸。(圖／資料照)

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽韓國隊最終28人名單今天公布，只帶4名先發投手，總教練柳仲逸表示，將在世界12強賽中運用4名先發投手。

韓國12強代表隊確定，捨棄了投手金施勳（NC）、嚴相伯（KT）、田尚鉉（KIA）、趙珉奭（尚武隊），捕手韓埈洙（KIA）和內野手金永雄（三星）

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柳仲逸在7日於高尺天空巨蛋舉行的國內最後訓練前的記者會上表示，雖然集結了很多球員進行訓練是好的，但在最終排除6名球員時確實非常困難。昨天與尚武的比賽結束後，做出了最後的決定。最遺憾的球員是嚴相伯和田尚鉉。

對於最後沒有選投手嚴相伯，柳仲逸解釋，「嚴相伯並沒有受傷，但感覺他的狀態還沒有完全恢復。因此會議決定將他遺憾地排除在外。另外，田尚鉉由於在季後賽中投了很多球，我們認為他的球威比現有的中繼投手要弱，所以最終決定將他排除在名單之外。」

韓國隊先發投手剩下郭彬、崔丞鎔（兩人皆效力斗山熊隊）、高永表（KT）、任燦圭（LG雙子）4人。柳仲逸表示，先發投手有4人，第一天對台灣的投手將在最後一天再對澳洲。

他表示，本來是打算讓嚴相伯擔任1+1角色，但與投手教練商量後決定讓中繼投手投2到3局，因此果斷地排除了嚴相伯。

柳仲逸表示，雖然感覺先發投手陣容稍弱，但牛棚投手的狀態看起來不錯。要贏球最終還是要靠打擊，必須在對方王牌投手面前拿下一定的分數。他強調，「我們的目標是進入四強，雖然要看比賽情況，但沒有容易的對手。每場比賽都將視為最後一戰來對待。」

韓國代表隊將於8日前往台灣，13日首戰台灣，14日對古巴，15日對日本，16日對多明尼加共和國，18日對澳洲。小組前兩名將進入在日本舉行的超級循環賽。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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