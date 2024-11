威少回春29分＋華森賞再見火鍋　金塊扳倒雷霆奪3連勝　

▲衛斯布魯克(Russell Westbrook)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

金塊今天(7日)在主場交手雷霆,先發衛斯布魯克(Russell Westbrook)面對前東家完全不留情面,轟下本季個人單場最高的29分,約基奇(Nikola Jokic)則繳出23分、20籃板、16助攻的超狂大三元,4人得分破20分的金塊,最後靠著小將華森(Peyton Watson)的再見火鍋,以124比122奪勝,打破雷霆開季7連勝的不敗金身。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和威廉斯(Jalen Williams)在上半場個別攻下15分,幫助球隊以51%的投籃命中率保持領先,半場結束時雷霆將優勢擴大至66比55、11分領先。

易籃再戰後雷霆領先分差一度來到16分,此時戰線風雲變色,金塊衛斯布魯克先是命中一記三分彈,隨後華森蓋掉霍姆格倫(Chet Holmgren)的投籃出手,一系列的精采表現也讓金塊發起反攻氣焰,在小波特(Michael Porter Jr)連續命中超遠三分後,金塊將比分扳平至87比87。

之後比賽一直保持膠著,分差始終維持在一兩分之間,直到決勝節還剩1分40秒時,金塊華森完成一記高難度上籃後讓球隊將領先優勢擴大到八分差,但雷霆並未放棄,威廉斯連續命中兩記投籃包含快攻三分,雷霆再將分差縮小至三分;約基奇兩罰中一後,吉爾吉斯-亞歷山大也命中了一記近距離投籃,雷霆追至122比124。

比賽還剩15秒時,金塊華森兩罰都沒進,雷霆獲得控球權後吉爾吉斯-亞歷山大準備突破上籃,沒想到華森突然躍起身在最高點硬是蓋掉了吉爾吉斯-亞歷山大的拋射,華森利用再見火鍋將功贖罪,終場金塊124比122勝出,戰績來到5勝3敗。

Joker gets a triple-double on any day that ends in Y pic.twitter.com/8bFlO67xPr

「我心裡想,我必須彌補這一點,我一定要奪回來,」華森賽後談到自己最後在防守端的心態時說道,「幸運的是,我站在一個能夠幫助球隊的好位置,幫我們保住了比賽,但這真的讓我很緊張。我應該要罰進的,真的。」

「這就是你喜愛華森的原因,」金塊主帥馬龍表示,「這是一個巨大的封蓋,毫無疑問,我為他在罰球失手後能迅速調整而驕傲,希望這能給他們更多的信心。」

「我從來沒有任何東西是唾手可得的,」華森接著提及,「對我來說,就是要證明自己。你必須不斷努力,才能保持自己所處的位置,維持住這一切,這就是一步步發展的過程。」

數據方面,金塊王牌約基奇力繳23分、20籃板外加16次助攻的超狂大三元,小波特與布勞恩(Christian Braun)各挹注24分,衛斯布魯克攻下29分則為個人本季單場新高,「現在他們取得了最好的戰績,但我覺得我們擁有更好的球隊,」衛斯布魯克賽後霸氣說道。

“Right now they got the best record, but I feel like we got the better team”



Russell Westbrook postgame interview with Vic Lombardi #MileHighBasketball pic.twitter.com/AFb8nLaVVT