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威少回春29分＋華森賞再見火鍋　金塊扳倒雷霆奪3連勝　

▲衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（圖／路透）

▲衛斯布魯克（Russell Westbrook）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

金塊今天（7日）在主場交手雷霆，先發衛斯布魯克（Russell Westbrook）面對前東家完全不留情面，轟下本季個人單場最高的29分，約基奇（Nikola Jokic）則繳出23分、20籃板、16助攻的超狂大三元，4人得分破20分的金塊，最後靠著小將華森（Peyton Watson）的再見火鍋，以124比122奪勝，打破雷霆開季7連勝的不敗金身。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）在上半場個別攻下15分，幫助球隊以51%的投籃命中率保持領先，半場結束時雷霆將優勢擴大至66比55、11分領先。

易籃再戰後雷霆領先分差一度來到16分，此時戰線風雲變色，金塊衛斯布魯克先是命中一記三分彈，隨後華森蓋掉霍姆格倫（Chet Holmgren）的投籃出手，一系列的精采表現也讓金塊發起反攻氣焰，在小波特（Michael Porter Jr）連續命中超遠三分後，金塊將比分扳平至87比87。

之後比賽一直保持膠著，分差始終維持在一兩分之間，直到決勝節還剩1分40秒時，金塊華森完成一記高難度上籃後讓球隊將領先優勢擴大到八分差，但雷霆並未放棄，威廉斯連續命中兩記投籃包含快攻三分，雷霆再將分差縮小至三分；約基奇兩罰中一後，吉爾吉斯-亞歷山大也命中了一記近距離投籃，雷霆追至122比124。

比賽還剩15秒時，金塊華森兩罰都沒進，雷霆獲得控球權後吉爾吉斯-亞歷山大準備突破上籃，沒想到華森突然躍起身在最高點硬是蓋掉了吉爾吉斯-亞歷山大的拋射，華森利用再見火鍋將功贖罪，終場金塊124比122勝出，戰績來到5勝3敗。

「我心裡想，我必須彌補這一點，我一定要奪回來，」華森賽後談到自己最後在防守端的心態時說道，「幸運的是，我站在一個能夠幫助球隊的好位置，幫我們保住了比賽，但這真的讓我很緊張。我應該要罰進的，真的。」

「這就是你喜愛華森的原因，」金塊主帥馬龍表示，「這是一個巨大的封蓋，毫無疑問，我為他在罰球失手後能迅速調整而驕傲，希望這能給他們更多的信心。」

「我從來沒有任何東西是唾手可得的，」華森接著提及，「對我來說，就是要證明自己。你必須不斷努力，才能保持自己所處的位置，維持住這一切，這就是一步步發展的過程。」

數據方面，金塊王牌約基奇力繳23分、20籃板外加16次助攻的超狂大三元，小波特與布勞恩（Christian Braun）各挹注24分，衛斯布魯克攻下29分則為個人本季單場新高，「現在他們取得了最好的戰績，但我覺得我們擁有更好的球隊，」衛斯布魯克賽後霸氣說道。

雷霆方面前鋒J.威廉斯砍下全隊最高的29分，一哥吉爾吉斯-亞歷山大貢獻28分6助攻，中鋒霍姆格倫則有15分10籃板的雙十表現。

關鍵字： NBA丹佛金塊雷霆華森約基奇衛斯布魯克

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