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韓國首戰不容失誤！高永表先發？點出台灣打者弱點

▲▼ 高永表 Ko Young-pyo 。（圖／達志影像／美聯社）

▲高永表。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界12強B組預賽13日登場，韓國首戰將與台灣交手。為了晉級複賽，必須在分組取得前2名，韓媒指出，首戰對韓國來說相當重要，如果無法擊敗台灣隊，晉級的機會將大幅降低，因為首戰先發投手人選相當重要。

首戰失利往往會直接影響到球隊士氣。據韓媒報導，韓國棒球代表隊過往在國際賽事中，若首戰失利，很少能夠在之後取得好成績；包括2013年世界棒球經典賽第一輪首戰中以0-5輸給荷蘭，未能晉級第二輪、2017年WBC首戰以1-2輸給以色列，在第一輪就遭淘汰，以及去年2023年WBC首戰以7-8輸給澳洲，未能晉級第二輪。

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「因此，韓國隊必須在本次賽事一開始就擊敗台灣隊。基於這個原因，對台灣一戰的先發投手人選就顯得格外重要。」

擁有豐富國際賽經驗的KT巫師高永表，被視為對台灣首戰先發投手人選。高永表在過去的國際賽事中，常常能靠其拿手球路「變速球」有效地對付對手打者。對於首度面對他的打者來說，特別難以應付。高永表本人也很清楚這一點。

韓國隊昨日在高尺巨蛋與尚武隊的練習賽結束後，高永表被問到，如果擔任台灣首戰先發投手要如何準備？他表示，「如果我被派上場的話，就會發揮我的強項變速球。」

他進一步分析，「在過去的國際賽事中，台灣打者面對變速球時表現出較弱的一面。即使只投幾局，只要我能全力阻擋對手，考慮到我們隊上中繼投手的實力很好，我認為我們是有勝算的。」

超級12強賽不採用自動好壞球判定系統（ABS），韓媒認為，這對高永表來說也是一個優勢。今年KBO聯盟引入ABS後，高永表在適應上遇到了一些困難。因為好球帶的改變，導致去年被判定為好球的球路，現在大多被判為壞球。

對此高永表表示，「我會先按照過去的方式投球，同時努力儘快掌握主審的好壞球判決傾向。」
 

關鍵字： 世界12強賽韓國台灣棒球高永表

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