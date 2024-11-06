塞爾提克一哥自爆「曾希望被交易」　坦圖：我不是來當替補

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)征戰8季後，今年喜迎生涯首冠，獲得NBA史上最大合約，邁向了生涯巔峰，他近日在節目上自爆，2017年被綠衫軍選中後，都還沒在夏季聯賽出賽，他就打電話給經紀人，「我必須被交易。」因為他看到波士頓簽下全明星前鋒海沃德(Gordon Hayward)，擔心上場時間會受到壓縮。

現年26歲的坦圖來自杜克大學，他在2017年選秀會被塞爾提克以探花籤相中，不久後，綠衫軍在自由市場上以4年1.28億美元的合約網羅帥哥前鋒海沃德。「星海哥」當時剛打出生涯年，他在爵士的最後一季(2016-17賽季)，繳出場均21.9分、5.4籃板和3.5助攻，首度入選全明星賽，並率隊打進季後賽次輪。

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▲海沃德。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖回憶看到塞爾提克開出長約延攬海沃德，他很擔心自己的上場時間會受到壓縮，「我打電話給我的經紀人說，『我得被交易。』」當時坦圖甚至還沒在夏季聯賽登場，經紀人隨即安撫他，要他冷靜一點，「放輕鬆——等等看。」

希望自己進入聯盟就先發的坦圖直言，「我想打球，我不是被選中來坐板凳的。 」經紀人告訴他，「你加入一支很棒的球隊，他們會教你如何正確地打球。」

▲海沃德在塞爾提克首秀就遭逢重傷。（圖／達志影像／美聯社）

事實證明，坦圖對自己菜鳥賽季可能要當替補的擔憂是多餘的，海沃德在綠衫軍首秀就遭逢嚴重傷勢，他的左腳踝呈現90度外翻，導致左腳脛骨斷裂，宣告整季報銷，而坦圖該季出賽80場，全都是先發上陣，生涯首季他繳出場均13.9分、5籃板和1.6助攻，三分命中率達到43.4%，在年度最佳新秀票選中名列第3。

坦圖聽從了經紀人的建議留在波士頓，如今他已是塞爾提克的當家頭牌，今年6月率隊奪下隊史第18冠，之後他以5年3.14億美元(約101億台幣)的價碼續約，領到NBA史上最大合約，他本季將帶領綠衫軍挑戰2連霸。

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／路透）