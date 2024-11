大都會可能追求索托？　洋基總管：他們想贏

▲▼ 洋基總管凱許曼(Brian Cashman)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洋基外野重砲手索托(Juan Soto)在賽季結束之後成為自由球員,今年打出生涯年的他,無疑是自由市場上最具吸引力的球員;洋基總管凱許曼(Brian Cashman)今天(6日)參加總管會議時,也談到大都會以及諸多球隊會追逐他的話題。

在聖安東尼奧舉行的年度總管會議上,洋基總管凱許曼受訪時被問到索托的球隊競標情況,特別是同城大都會隊是否會成為索托的潛在下家;今年索托在被交易到洋基後,擊出了41發全壘打,109分打點的生涯年。

「很難說,我是說,我知道他們想贏球,」凱許曼說道,「他們和我們一樣位於一個大市場,他們今年嘗到了成功的滋味,想要更進一步,所以最好的方法就是在已有的基礎上引進優質球員,這就是我們、他們,以及所有想要贏球並成為最後站立的球隊的目標,就是試圖找到優秀的球員並將他們加入陣容。」

Brian Cashman was asked what kind of threat the Mets pose to sign Juan Soto:



"It's hard to say. They want to win. They're in a large market with us. They had a taste of success this year and want to move the needle even more forward" pic.twitter.com/dO4owX8m69