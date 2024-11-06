大都會可能追求索托？　洋基總管：他們想贏

▲▼ 洋基總管凱許曼（Brian Cashman）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洋基外野重砲手索托（Juan Soto）在賽季結束之後成為自由球員，今年打出生涯年的他，無疑是自由市場上最具吸引力的球員；洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天（6日）參加總管會議時，也談到大都會以及諸多球隊會追逐他的話題。

Brian Cashman and the Yankees have had conversations with Scott Boras about Pete Alonso pic.twitter.com/gw1WS4hlw4 [廣告]請繼續往下閱讀... November 5, 2024

在聖安東尼奧舉行的年度總管會議上，洋基總管凱許曼受訪時被問到索托的球隊競標情況，特別是同城大都會隊是否會成為索托的潛在下家；今年索托在被交易到洋基後，擊出了41發全壘打，109分打點的生涯年。

「很難說，我是說，我知道他們想贏球，」凱許曼說道，「他們和我們一樣位於一個大市場，他們今年嘗到了成功的滋味，想要更進一步，所以最好的方法就是在已有的基礎上引進優質球員，這就是我們、他們，以及所有想要贏球並成為最後站立的球隊的目標，就是試圖找到優秀的球員並將他們加入陣容。」

Brian Cashman was asked what kind of threat the Mets pose to sign Juan Soto:



"It's hard to say. They want to win. They're in a large market with us. They had a taste of success this year and want to move the needle even more forward" pic.twitter.com/dO4owX8m69 — SNY (@SNYtv) November 5, 2024

目前還是休賽季的初期，雖然很難確定具體哪些球隊會真正投入到索托的競爭中，但可以肯定的是像洋基、大都會和道奇這種大市場球隊肯定會參與其中，然而根據凱許曼的說法，其實並不僅限於大市場球隊才會嘗試簽下索托。

「我認為這就是現實的狀況，擁有雄厚財力的大市場球隊並不是唯一願意簽下大合同的球隊，」凱許曼接著表示，「你已經看到聖地牙哥教士在西海岸，簽下了許多大牌球員並與其他球隊競爭，他們在不同的時間、不同的城市、以不同的形式出現，每年市場的競爭來自棒球界的各個角落。我們會在每年盡全力與任何球隊競爭。」

Brian Cashman was asked if Steve Cohen's net worth makes him nervous in re-signing Juan Soto:



"I think that's just the nature of the beast. We do our best to compete with whomever on a year-in, year-out basis" pic.twitter.com/1rwPcQaGDE — SNY (@SNYtv) November 5, 2024

然而，洋基也已對自由市場另一位大物球員、「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）進行關注，不論索托是否與洋基續約，根據凱許曼提及，阿隆索也是洋基考慮的另一個選項。

「是的，當然有提到，」凱許曼說，「這個市場上有很多高品質的球員，阿隆索在大都會隊表現得非常出色，我和波拉斯簡短聊過他的許多自由球員，這很正常，而阿隆索就是其中之一，所以是的。」