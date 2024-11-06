奧運冰綠軍一哥坦圖遭記恨？　勇士主帥：波士頓球迷會為我歡呼

▲塞爾提克一哥坦圖本季領軍挑戰2連霸。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

開季取得6勝1敗佳績的勇士，明(7)日將到衛冕軍塞爾提克主場踢館，波士頓球迷會如何「歡迎」灣區主帥柯爾(Steve Kerr)，成為這一戰的另類看點。柯爾今夏擔任美國奧運男籃教頭，並未給綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)太多發揮空間，引發綠軍球迷怒火，但柯爾打趣表示，「我覺得球迷們會為我歡呼！」

本季至今都僅輸過1場比賽的勇士與塞爾提克，明日將展開例行賽首次對決，除了雙方2年前曾在總冠軍賽廝殺，灣區主帥柯爾今夏執教美國男籃時，將剛奪冠的綠衫軍頭牌坦圖「放進冰箱」，有2戰甚至完全沒讓他打，坦圖場均上場17.7分鐘是全隊第2低，惹怒波士頓球迷。

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▲塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

被問到預計塞爾提克球迷會如何歡迎自己，柯爾接受訪問時幽默回應，「我很興奮，我覺得球迷們會為我歡呼。」他細數自己的「功勞」，「因為你知道我今年夏天做了什麼——我讓哈樂戴(Jrue Holiday)和懷特(Derrick White)上場很久，有鑑於這兩人都是塞爾提克球員，而坦圖在比賽中也扮演重要角色，這3人都是關鍵因素，我們贏得了金牌。」

「這是美國，那會是選舉日的隔天。我覺得塞爾提克球迷會張開雙臂歡迎我，可能還會送上玫瑰花束。」柯爾還強調，波士頓球迷是「真心」歡迎自己。

▲勇士主帥柯爾。（圖／CFP）

柯爾之前曾公開解釋奧運期間的調度，「每場比賽的情況都不同。我們從第一天晚上就談到這點，12名超級球星，可能只有9個能穩定上場。」他很感謝幾位無法進入輪替陣容的球員的諒解，包括坦圖、溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)以及最後一刻才遞補入隊的懷特，「他們非常專業地應對了這一切並且互相支持，我為他們感到無比自豪。」

很多綠衫軍球迷開玩笑說，柯爾「冷凍」坦圖的舉動，創造了一個怪物，坦圖開季狀態火燙，場均能轟30分、7.4籃板、5.1助攻，外帶1.9抄截，他應該已經準備好在自家「復仇」。

▲塞爾提克一哥坦圖開季狀態火燙。（圖／路透）