中信兄弟慶封王！11月9日到17日商品打6折　滿額再抽大獎

▲中信兄弟總冠軍 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟為慶祝贏得總冠軍，中信兄弟推出三重慶祝優惠活動，11月9日至17日中信兄弟封王慶期間，「B-SPACE」南港旗艦店、洲際直營店、中信兄弟網路商城全館商品6折。

今年中信兄弟以全年度第一名之姿挺進總冠軍戰，在總冠軍系列賽以4比1勝出，奪下年度總冠軍，也是追平聯盟記錄的隊史第10座總冠軍。

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中信兄弟近4年拿下3座總冠軍，在10月28日宣布各項封王優惠，中信兄弟球團及各家贊助商共襄盛舉。

今天中信兄弟再宣布「商品全通路封王慶優惠三重奏活動」，第一重是中信兄弟商品部歡慶封王，11月9日到17日中信兄弟封王慶期間限定，「B-SPACE」南港旗艦店、洲際直營店、中信兄弟網路商城全館商品6折。洲際直營店在11日封王慶期間正常營業。

第二重是封王慶期間消費滿額再抽球員主題日實戰球衣及球帽，至「B-SPACE」南港旗艦店、洲際直營店及中信兄弟網路商城，單筆消費結帳金額達2000元即可獲得一次抽獎資格。

第三重是中信卡友在11月9日封王遊行日，當日各通路中信卡單筆消費滿999元，再抽總冠軍MVP簽名球衣等中信兄弟專屬好禮，活動獎項包含中信兄弟簽名大球2顆、簽名球衣5件、簽名球帽5頂、2025年球員桌曆10組、簽名球8顆，共30組。