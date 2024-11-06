國家隊常態化有共識！蔡其昌：辜仲諒也和我討論過

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊6日繼續進行練球行程，會長蔡其昌抽空到場，談到一級賽事組成，他仍強調，希望未來國家隊組成是常態化，「其實棒協理事長辜仲諒也和我聊過這件事。」

蔡其昌在去年經典賽結束後，提出一級賽事精進計畫，「當時辜理事長私下找我聊過這件事，以日本武士為例，他們是公司化，公司化是常態一種形式，我們第一步是先讓情蒐常態化。」

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「情蒐組成與體育署合作，預算出來後立刻啟動。」蔡其昌進一步指出

目前情蒐小組主要是由陳瑞昌負責，搭配聯盟3到4人，大概有7、8名成員，「我們投入非常多資源，比經典賽還多，這些數據累積之後，未來都還能夠使用。」據悉，吳昇峰也是情蒐小組成員之一。

蔡其昌也提到，希望國家隊組成能夠常態，棒協、體育署都要一起參與，「如果是單一介面，相對更好溝通解決問題，舉例我們可以擬出常態的大名單，長期追蹤這些老中青球員，藉此快速操作、靈活運用。」

目前一級賽事組訓、後勤都由中職團隊負責，蔡其昌直言，聯盟後勤團隊服務遠超於大聯盟，「以經典賽來說，大聯盟選手衣服是要自己拿去送洗地方，但我們的國家隊，選手只需要放到房間門口，同仁會送去指定位置。」

蔡其昌透露，今天剛好遇到林家正，「他反映衣服有點小件，我們廠商進駐大巨蛋，當場直接換一件新的，早期可能遇到國外品牌，來回寄送就耗掉不少時間了。」他強調，「只要是我們可以做的，我們就超越它！」