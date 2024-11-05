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夢想家主場重磅活動！女神三上悠亞助陣　元老吳松蔚引退儀式

▲三上悠亞將加入福爾摩沙夢想家，擔任一日限定啦啦隊。（圖／夢想家提供）

▲三上悠亞將擔任夢想家一日限定啦啦隊。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家本周末（9、10日）將在台中洲際迷你蛋主場，分別對戰高雄全家海神和新北國王，特別邀請到人氣女神三上悠亞擔任開球嘉賓，並化身一日啦啦隊成員與球迷一同為夢想家應援。夢想家也將於周日舉行吳松蔚的引退儀式，送上最深的祝福。

本周夢想家主場活動多元，9日的中場遊戲，三上悠亞將與球迷近距離互動同樂，勝出者可獲得MIZUNO MXR 休閒鞋，參加者也可獲得MIZUNO 側肩袋。

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在10日的中場時間，球團將為吳松蔚舉行溫馨的引退儀式，感謝他在夢想家7年的全心付出。當日表達感謝之外，也為松蔚球迷準備限量100件「球給松蔚」復刻TEE，可前往夢想商城登記，邀請球迷穿上紀念TEE於賽後到場中參與合影，留下一份珍貴的回憶。

▲▼夢想家本周日將替吳松蔚舉辦引退儀式。（圖／夢想家提供）

▲夢想家本周日將替吳松蔚舉辦引退儀式。（圖／夢想家提供）

兩日入場好禮包含CHILL HIGH HIGH摺扇以及沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾-BT21巴黎時光款，經典場邊活動「夢想突襲」持續與潮流平台AREA 02合作，答對的球迷將獲得AREA 02提供的潮流品牌好禮。

夢想家推出三上悠亞限量50組親簽球衣套組，開賣兩分鐘內銷售一空，現場夢想商店仍可以購買到限量短TEE（NT$1,280）、抱枕（NT$680）及毛巾（NT$480）。除此之外，購買聯名商品滿千，即可獲得扭蛋一次，有機會可以獲得與三上悠亞合照的機會。

夢想家將於9日下午2點30分迎戰高雄全家海神，翌日同時段對戰新北國王。周六門票倒數，一、二樓座位所剩不多，周日票券已售罄。

關鍵字： TPBL夢想家三上悠亞吳松蔚

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