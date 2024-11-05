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喬治費城首秀僅拿15分難阻3連敗　直言自己最後一擊判斷很糟糕

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人球星喬治。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

NBA凰凰城太陽今天靠著杜蘭特轟下35分，以118比116擊敗費城76人，笑納5連勝，而明星前鋒喬治披上76人戰袍首秀，攻下15分，但出現6次失誤、表現不理想，讓76人苦吞3連敗。

76人休賽季重磅補強，簽下9屆全明星前鋒喬治（Paul George），與恩比德（Joel Embiid）並肩作戰，但喬治在熱身賽傷到膝蓋，缺席例行賽前5戰，而恩比德也因左膝傷勢，本季尚未亮相，飽受傷兵所擾的76人，開季戰績1勝4敗。

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76人今天客場出戰太陽，恩比德繼續缺陣，喬治迎接在新東家首秀，首節似乎還在調整，5投皆落空，前2節9投3中、拿下10分，76人半場結束以63比65緊咬比分。

雙方易籃後，第3節持續拉鋸，76人在末節開局以一波6比0攻勢超前，而太陽在後半段打出12比2攻勢、後來居上，杜蘭特關鍵時刻連續得分，包括倒數24秒上籃，幫助太陽握有2分領先。

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

不過，76人仍擁有扳平或逆轉的機會，喬治後來選擇在中距離出手，但未能把握，失去改變戰局契機。

談到最後那次出手，喬治坦言：「是一次糟糕的判斷，我原本以為杜蘭特上籃後，對方領先1分，否則我應該試著投三分球，設法贏下比賽，而非投兩分球、試圖扳平比分。」

太陽此役9名上場球員就有6人得分雙位數，杜蘭特轟下全場最高35分，其中有15分集中末節，外加4籃板、6助攻，而畢爾（Bradley Beal）飆進3顆三分球、貢獻17分。

剛在昨天度過24歲生日的76人馬克西（Tyrese Maxey）獲得32分、3籃板、2助攻，至於喬治出賽32分鐘，14投僅4中、拿到15分，另有5籃板、4助攻，但出現6次失誤，接下來將在台灣時間7日客場對戰前東家洛杉磯快艇。

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人喬治

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