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腦震盪2度纏身仍奪打擊王　林立：最害怕忘記一切

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，打擊王林立 。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中華職棒頒獎典禮，打擊王林立 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿林立繼2022年後再度榮膺打擊王，本季雖歷經多次腦震盪打擊，仍堅持上場累積372個打席，在賽季尾聲空降打擊王寶座。

提到奪冠心情，林立笑稱有些「莫名其妙」。「剛開季沒多久就受傷，第二次腦震盪時，其實就知道打席數可能不夠。當時想法就是盡量出賽，能不能拿到就順其自然。」

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今年經歷第二次、第三次腦震盪的林立坦言，這傷勢帶來不小困擾。「有過第一次經驗後就會特別在意，平常跑動或轉身時都會有暈眩感，跟一般人不一樣。不管是頭部撲壘或外野守備接球，多多少少都會受影響。」

談到腦震盪後最害怕的事，林立半開玩笑但語氣中帶著擔憂：「我最怕什麼都忘記了，變成另一個人。因為你不知道腦子會發生什麼事。」他補充道，腦震盪後連日常生活都受到影響，「騎摩托車在路上也會暈，這些都是一般生活需要做的事，所以現在做什麼都會特別小心。」

面對與其他強打者的競爭，林立保持謙遜態度。「我的出賽數比他們少很多，說真的打100場的話，可能成績會比他們差。只是剛好在達到規定打席時，我的數據在上面。」

「從第二次受傷時就想說應該拿不到了，因為前提是不能再受傷。」林立說，「就保持平常心，做好該做的，打到最後看結果如何。有就感謝主，沒有就繼續加油。」


 

關鍵字： 樂天桃猿林立打擊王腦震盪堅持

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