陳柏豪轉隊後奪救援王　登台領獎感謝媽媽、中信兄弟

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，救援王陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

去年透過季後FA補償從中信兄弟轉戰樂天桃猿，今年陳柏豪終於在一軍度過完整球季，也達成心中目標，能拿下救援王最感謝隊友，他坦言，自己製造很多「劇場」，9局要拿3個出局數不容易。至於進步獎的競爭者，一位是隊友莊昕諺，另一位是前隊友曾頌恩，都在中職奮鬥，入圍就很開心。

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首度參與頒獎典禮的陳柏豪難掩興奮之情，「這是我第一個完整的球季，也達成了來到球隊的第一個目標。」他提到，過去在兄弟時期一、二軍波動較大，來到新球隊後給自己期許，希望能站穩一軍。

談到救援王頭銜，陳柏豪坦言，「雖然常說不去想這件事，但還是很在意，自己心中壓力也很大，害怕失敗。」他特別感謝隊友和教練團，「我製造很多小劇場，九局要拿到3個出局數真的很艱難，有時候會不小心掉分，很感謝隊友的幫助，也感謝教練的策略提醒。」

對於入圍進步獎，陳柏豪保持平常心，「莊昕諺和曾頌恩都進步很多，一個是隊友、一個是前隊友，我們都在中職努力奮鬥，不會把他們當作敵人，入圍就是一種肯定。」他強調，大家從春訓開始就在維持好身體狀態和手感，為的就是達成教練交付的任務。

至於今日的穿搭，陳柏豪選擇深色系風格，酒紅色是配合桃猿的主色，搭配米白色的領結，希望能襯托出「黑暗的光芒」。

陳柏豪上台領獎時表示，「非常感謝樂天桃猿球團的肯定，讓我加入到這個團隊再來感謝樂天教練教練團，謝謝你們。在這個賽季當中不斷的幫助我成長，讓我更冷靜的面對因為球場上的狀況，我想更感謝的是我的隊友們，謝謝你們，在我身後替我手下了很多危機也幫助了，我拿下這個榮耀，非常感謝我的隊友們，謝謝防護員的照顧，讓我好好的在球場上發揮，

陳柏豪也謝謝家人支持，「在我身後支持著我，也一直不斷的跟我說加油，尤其是媽媽，真的是辛苦妳了，謝謝躍樂經紀公司的照顧，讓我可以好好的專注。謝謝訓練師，還有學長陪著我一起訓練，一起研究動作。最重要的，謝謝球迷們你們的吶喊也支持成為了我的動力，我會繼續加油的得到這座獎項，對我來說算是努力終於有成果。」他最後也加碼感謝前東家，「最後還是要感謝中信兄弟。」

