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釀酒人拒絕終結者威廉斯1050萬美元合約　將進入薪資仲裁

▲釀酒人隊威廉斯（Devin Williams） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人隊威廉斯（Devin Williams） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

根據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，密爾瓦基釀酒人隊拒絕了終結者威廉斯（Devin Williams）價值1050萬美元的球隊選項，但釀酒人隊對威廉斯仍然有控制權，因為威廉斯即將進入仲裁。

再依據MLB Trade Rumors的預測，威廉斯通過仲裁獲得的薪水可能會低於釀酒人行使選項所需支付的1050萬美元（預計是770萬美元），因此拒絕選項並不令人驚訝。但這並不能保證威廉姆斯會在下個賽季繼續留在釀酒人隊。

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體《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）認為，威廉斯是潛在的交易對象，而釀酒人總經理總管阿諾德（Matt Arnold）上個月表示，球隊將對這位終結者的未來「保持開放態度」。

威廉斯在2020年獲選國聯年度最佳新人，2022年和2023年入選全明星賽，今年因背部受傷錯過了例行賽的前4個月，他在今年出賽22場，投手21.2局，只有丟掉3分自責分，防禦率1.25，投出38次三振，有14次救援成功，

但他在國聯外卡系列賽第3戰被大都會隊阿隆索（Pete Alonso）轟出逆轉3分砲，只投0.2局就丟4分。

關鍵字： MLB棒球

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