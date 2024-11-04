留下先發輪值！　皇家與33歲右投瓦卡簽3年7200萬美元延長合約

▲皇家隊與投手瓦卡（Michael Wacha）達成一份為期3年的延長合約 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

皇家隊在享有全聯盟最佳輪值之一的賽季後，展現再接再厲的決心，確保所有關鍵成員的回歸。最新消息，皇家隊已與投手瓦卡（Michael Wacha）達成一份為期3年的延長合約，並附帶2028年的球隊選擇權。新合約將於2025年開始，取代瓦卡目前的2年合約。

據MLB.com消息來源透露，33歲的投手瓦卡獲得了一份3年的延長合約，這份合約在4年間最高可達7200萬美元。該合約保證3年5100萬美元，並附帶2028年1400萬美元的球隊選擇權。

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瓦卡在2025年和2026年將各有1800萬美元年薪，比他今年的1600萬美元和球員選擇權的1600萬美元增加。2027年，他的薪水為1400萬美元，加上激勵獎金可達到1800萬美元。球隊選擇權也包括類似的激勵獎金和100萬美元的買斷條款。

去年休賽期瓦卡與皇家隊簽下了一份為期2年、價值3200萬美元的合約，並在今年季後擁有退出選擇權。他與皇家隊重新談了一份合約，這將使這位資深右投手繼續留在堪薩斯，他在賽季結束時表示他和他的家人「喜愛」這個地方。

瓦卡今年29場先發中投出了3.35的防禦率，總共投了166.2局，這是他職業生涯第2高的數據，僅次於2015年的181.1局。他的防禦率在美聯排名第10，也幫助皇家隊的先發輪值防禦率3.55在大聯盟中排名第二。

由於這份新合約，皇家隊得以讓那輪值中的關鍵球員回歸，包括先發投手盧戈（Seth Lugo）、拉根斯（Cole Ragans）和辛格（Brady Singer），他們都將在2025年回歸。

皇家隊這個休賽期的首要任務之一就是確保瓦卡的回歸。球隊管理層利用世界大賽結束後的5天「安靜期」與瓦卡談判新合約，趕在週一的合約選擇權決定期限前完成。但也考慮過如果瓦卡選擇退出，將向他提供2100萬美元的合格報價。

現在雙方都不需要擔心那個期限了。瓦卡獲得了合約保障，皇家隊則保持了他們的輪值陣容，並在未來幾年擁有一名資深投手，同時也表明他們的花錢意願並不限於去年冬天。

瓦卡的合約意味著皇家隊歷史上最大10筆合約中的5筆是與現役球員簽訂的，包括盧戈（Seth Lugo）的4500萬美元合約、培瑞茲（Salvador Perez）的兩次延長合約以及小惠特（Bobby Witt Jr.）的2887億美元延長合約。