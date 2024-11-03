黑豹旗／穀保強壓平鎮一日兩勝　勇奪隊史第4冠

▲黑豹旗，穀保家商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗3日下午3點開打冠軍戰，穀保家商與平鎮高中形成拉鋸戰，一路鏖戰至超過晚上7點開燈夜戰，穀保火力略勝一籌，曾聖恩開轟猛打賞領軍，終場以14比9擊敗平鎮高中奪冠。

穀保1局上就發動攻勢，劉承佑保送後靠短打、盜壘推進上三壘，張乙安適時安打先馳得點，隨後曾聖恩安打、許子彥保送攻佔滿壘，古定玄掃安打進帳2分，拉開至3比0，逼得平鎮換投宋書桓化解危機。平鎮1局下立即反攻，幸世賢保送，黃天賜敲安打推進，江庭毅關鍵長打建功，追回2分。

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2局上劉承佑安打，葉弘仁靠三壘手失誤上壘，張乙安敲游擊滾地球，平鎮雙殺不成，穀保利用守備失誤再下一城。曾聖恩轟出左外野兩分砲，拉開至6比2。蔡琞傑三壘安打、許子彥安打追加1分，平鎮換上第三任投手張耀宇飆三振止血。

穀保先發投手郭宸安2局下連解決2人，但遇到控球亂流連兩保送，當機立斷換上左投楊辰浩。楊投手雖也投出保送，但製造滾地球，但全員上壘，跑者趁傳跑回1分，平鎮追成3比7。

雙方持續你來我往，穀保3局上劉承佑保送後盜壘，葉弘仁敲安打帶有1打點。平鎮3局下江庭毅安打後連兩保送形成滿壘，三壘手發生失誤進帳1分，再利用滾地球添加1分，追成5比8。平鎮4局下靠王興楷、江庭毅安打，林鈞瑋高飛犧牲打，以及邱聖安追加安打，拉近至7比8。

穀保5局上張乙安從平鎮第四任投手哀宥宇手中擊出2分打點安打，蔡琞傑安打再追加1分，形成10比7。5局下黃天賜二壘安打反攻，追回1分。6局上劉承佑適時安打添加1分，平鎮6局下也有1分進帳。穀保7局上安打串連再有2分進帳，拉開至14比9。

由於颱風關係，黑豹旗決賽濃縮賽程，四強賽與冠軍戰同日開打。穀保家商剛在四強賽擊敗壽山高中，休息不久後接著展開冠軍戰，延續手感再搶下冠軍。這是穀保家商第6度在冠軍戰強碰平鎮高中，前5戰1勝4敗處於劣勢，這次則是強勢奪冠，奪隊史第4冠。