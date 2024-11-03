勇士「沒柯瑞」險搞砸31分領先　格林：上季的話1000%已經輸了

▲勇士格林。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

連3戰少了天王柯瑞(Stephen Curr)的勇士，今(3)日迎接前場主力威金斯(Andrew Wiggins)回歸，上半場一度在火箭主場拉開31分領先，下半場卻大當機，還被逼入延長賽，最終以127比121險勝，核心悍將格林(Draymond Green)直言，「上季的話，我們1000%會輸掉這場比賽。」

灣區軍團今日到豐田中心作客，柯瑞與後場新援梅爾頓(De’Anthony Melton)連3場高掛免戰牌，威金斯則從背傷中復出，勇士前2節攻守表現相當出色，投進了24球，有一半是三分球，團隊三分20投12中，外線命中率高達60%，並送出20次助攻，只發生4次失誤。

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從板凳出發的庫明加(Jonathan Kuminga)及希爾德(Buddy Hield)上半場各貢獻了14分，勇士前2節就灌進71分，最多曾領先火箭31分，帶著28分的優勢進入下半場。

▲勇士庫明加。（圖／路透）

火箭主帥烏多卡(Ime Udoka)下半場換上「小陣容」，試圖翻轉頹勢，勇士突然大當機，3、4兩節只命中16球、6次助攻，卻發生多達10次失誤，在沒有當家一哥柯瑞的情況下，沒人跳出來替球隊創造進攻機會，僅剩的核心格林還在第4節最後8.1秒就6犯畢業。

最終勇士被休士頓替補伊森(Tari Eason)的兩罰逼進延長賽，所幸前場大物庫明加在最後決勝的5分鐘包辦了6分，率隊以127比121驚險守住勝果，灣區軍團戰績提升為5勝1敗，與太陽並列西區第2，並將對火箭的連勝紀錄推進到第14場，在豐田中心則是8連勝。

希爾德再次高效演出，14投9中包辦27分、7籃板和2助攻，外帶火鍋、抄截各1，三分10投6中；改當替補的庫明加也以12投7中砍下23分、6籃板，三分3投2中。

▲勇士希爾德。（圖／路透）

「非常自豪球員們在面對休士頓下半場，尤其是第4節猛烈進攻時的反應。」勇士主帥柯爾(Steve Kerr)賽後表示，這是一次很棒的經驗，「在格林被罰下場、沒有柯瑞，比賽完全被翻轉的夜晚贏球。感受這種經歷是一件好事，因為我們在面對那種防守時需要做得更好。」

格林則直言，「上季的話，我們1000%會輸掉這場比賽。 看到我們無論情況如何，都能贏下一場比賽，這是一件好事。」