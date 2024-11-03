道奇主席盛讚大谷翔平「非凡的存在」　奪冠還讓球團賺飽飽

▲轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，在11月1日的冠軍遊行中帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯道奇隊擊敗紐約洋基隊奪下世界大賽冠軍後，球團主席凱斯頓（Stan Kasten）在知名播客節目「Foul Territory」上，盛讚日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）「是個非凡的存在」。此外他也透露，大谷為球團帶來的經濟效益，讓他們還有賺。

節目主持人、前大聯盟球星佛雷瑟（Todd Frazier）在播客中，讚揚大谷為「棒球界最好的選手」；凱斯頓則更圓融地表示，「要在一整年的例行賽中保持常勝，需要26名球員、教練團隊和許多小聯盟選手的共同努力，但翔平是個獨特的球員，他能以一己之力在場內外帶來巨大的改變，真的是非凡的存在。」

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凱斯頓提到大谷在本季表現卓越，並強調他努力不懈的特質，「當他陷入低潮時，他總是加倍努力，最終走出困境，這就是他的性格。」

凱斯頓也提到大谷對球場氛圍的影響力，「當他站上打擊區時，彷彿時間靜止了。這樣的球員極為罕見，也許賈吉（Aaron Judge）算是一位，但在棒球界，擁有這種影響力的選手屈指可數。」

美國職棒大聯盟各球團運作環節中，商業贊助是非常重要的一環，當被佛雷瑟問及大谷翔平帶來的經濟效益，是否達到網路上粗略估算的7500萬美元（約新台幣24億元）時，凱斯頓表示，今年他們照合約只給大谷200萬美元（約新台幣6387萬元），「我可以跟你說，我們有跨欄成功。」