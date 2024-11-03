運動雲

>

道奇主席盛讚大谷翔平「非凡的存在」　奪冠還讓球團賺飽飽

▲轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，在11月1日的冠軍遊行中帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，在11月1日的冠軍遊行中帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯道奇隊擊敗紐約洋基隊奪下世界大賽冠軍後，球團主席凱斯頓（Stan Kasten）在知名播客節目「Foul Territory」上，盛讚日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）「是個非凡的存在」。此外他也透露，大谷為球團帶來的經濟效益，讓他們還有賺。

節目主持人、前大聯盟球星佛雷瑟（Todd Frazier）在播客中，讚揚大谷為「棒球界最好的選手」；凱斯頓則更圓融地表示，「要在一整年的例行賽中保持常勝，需要26名球員、教練團隊和許多小聯盟選手的共同努力，但翔平是個獨特的球員，他能以一己之力在場內外帶來巨大的改變，真的是非凡的存在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱斯頓提到大谷在本季表現卓越，並強調他努力不懈的特質，「當他陷入低潮時，他總是加倍努力，最終走出困境，這就是他的性格。」

凱斯頓也提到大谷對球場氛圍的影響力，「當他站上打擊區時，彷彿時間靜止了。這樣的球員極為罕見，也許賈吉（Aaron Judge）算是一位，但在棒球界，擁有這種影響力的選手屈指可數。」

美國職棒大聯盟各球團運作環節中，商業贊助是非常重要的一環，當被佛雷瑟問及大谷翔平帶來的經濟效益，是否達到網路上粗略估算的7500萬美元（約新台幣24億元）時，凱斯頓表示，今年他們照合約只給大谷200萬美元（約新台幣6387萬元），「我可以跟你說，我們有跨欄成功。」

關鍵字： 道奇隊大谷翔平北美要聞棒球MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

冬盟續辦共5隊參賽　高志綱、鄧蒔陽出任中職聯隊教頭

冬盟續辦共5隊參賽　高志綱、鄧蒔陽出任中職聯隊教頭

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

高國輝一句話奏效！曾頌恩放輕鬆敲追平安　林立盼球隊漸入佳境

高國輝一句話奏效！曾頌恩放輕鬆敲追平安　林立盼球隊漸入佳境

巨蛋王發威！曾頌恩一棒追平　台灣捷克交流賽2:2言和

巨蛋王發威！曾頌恩一棒追平　台灣捷克交流賽2:2言和

又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

曾總讚比預期更好！陳柏清首搭林家正飆6K：美式接球很帥

曾總讚比預期更好！陳柏清首搭林家正飆6K：美式接球很帥

中華隊年輕又具實力！捷克教頭讚陳柏清：可以再投10年

中華隊年輕又具實力！捷克教頭讚陳柏清：可以再投10年

TPBL開季爐主對決　攻城獅高國豪17分6助攻賞戰神開季3連敗

TPBL開季爐主對決　攻城獅高國豪17分6助攻賞戰神開季3連敗

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

熱門新聞

冬盟續辦共5隊參賽　高志綱、鄧蒔陽出任中職聯隊教頭

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

高國輝一句話奏效！曾頌恩放輕鬆敲追平安　林立盼球隊漸入佳境

巨蛋王發威！曾頌恩一棒追平　台灣捷克交流賽2:2言和

又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

讀者回應

﻿

熱門新聞

1冬盟共5隊　高志綱、鄧蒔陽教頭

2捷克強投想來台打球！知道曾頌恩是MVP

3高國輝助攻曾頌恩　林立盼漸入佳境

4巨蛋王曾頌恩發威！台灣2:2戰和捷克

5又遭誤判！周天成罕下重話：BWF絲毫沒進步

最新新聞

1道奇主席盛讚大谷翔平「非凡的存在」　奪冠還讓球團賺飽飽

2又遭誤判！周天成罕下重話：BWF絲毫沒進步

3冬盟共5隊　高志綱、鄧蒔陽教頭

4TPBL爐主對決　攻城獅賞戰神3連敗

5高國輝助攻曾頌恩　林立盼漸入佳境

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿明年大巨蛋僅20場　蔡其昌：市府遠雄都希望解決

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#大谷翔平 在世界大賽奪冠派對用英文致謝：恭喜感謝球迷！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366