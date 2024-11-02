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不斷更新／台捷戰20012人進場！熱度超越去年WBC自辦熱身賽

▲12強熱身賽，中華隊林立。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，捷克隊投手帕沙克。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊2日與捷克進行交流賽，捷克首局就靠瑟文卡（Martin Červenka）2分砲炸裂先馳得點。林立3局適時安打突破捷克封鎖，追回1分。中華隊1比2暫落後。此役交流賽吸引20012名觀眾進場。

聯盟指出，今年12強自辦熱身賽在臺北大巨蛋舉行，吸引2萬人進場為中華隊加油；熱度超越去年經典賽，去年經典賽自辦熱身賽平均進場人數約8000人，

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1局上，艾斯卡拉（Willie Escala）保送上壘，3棒日本讀賣巨人赫魯普（Marek Chlup）敲出安打，右外野手林立長傳三壘美技助殺，捷克挑戰後仍維持原判。不過下一棒瑟文卡敲出左外野全壘打，且是2分砲。

捷克此戰由帕沙克（Daniel Padysak）先發；去年經典賽面對中國隊先發4局沒有被敲任何安打，幫助球隊拿下經典賽史上第一勝。

1局下，帕沙克連飆3K，且球速最快151公里。林立、曾頌恩以及陳傑憲都遭到三振。

2局下，中華隊又是三上三下，吉力吉撈．鞏冠右外野飛球出局，潘傑楷二壘滾地球，朱育賢三振。

▲12強熱身賽，中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）
 

陳柏清投完3局退場，挨轟後回穩，合計投出6K，被敲2安，包括1轟，失掉2分責失。

3局下，中華隊終於突破捷克封鎖。李凱威率先選到保送上壘，江坤宇擊出游擊方向滾地球趁傳上壘，雖然李凱威在二壘遭到封殺，但下一棒林立敲出中華隊首支安打，成功帶回全場首分。

黃子鵬4局接替登板，保送首名打者後連續解決3人，5局續投再讓對手三上三下。

捷克4局換投托梅克（Jan Tomek），投到5局只被朱育賢擊出安打，中華隊無力反攻。

6局上，中華隊換上第3任投手林昱珉，本屆12強唯一旅美投手，登板時引起全場歡呼；面對首名打者製造中外野飛球出局，再來連續投出2K封鎖捷克打線。

6局下，捷克再換投赫魯奇（Lukáš Hlouch ），中華隊又三上三下，林立、曾頌恩擊出飛球接殺，陳傑憲界外飛球遭接殺。 

7局上，中華隊換投陳冠偉，僅用7球讓捷克三上三下。

7局下，赫魯奇續投，吉力吉撈．鞏冠一球死，潘傑楷右外野飛球遭接殺，朱育賢敲出個人第2安，戴培峰適時安打推進跑者，林安可代打，纏鬥至滿球數，但擊出一壘滾地球，瓦解中華隊攻勢。

8局上，中華隊換投張奕。讓捷克三上三下。

▲12強熱身賽，中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華隊12強賽熱身賽捷克陳柏清

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