球迷自發舉布條：大巨蛋是棒球場　蔡其昌：都看到了！

▲大巨蛋中職場次縮減，球迷舉布條陳情。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

面對台北大巨蛋明年中職例行賽場次縮減至20場的消息，球迷今日在台灣對捷克交流賽中自發性舉起「大巨蛋是棒球場」標語，展現對棒球場地使用權的關注。

標語發起人蔡先生表示，這是要回歸初心的行動。大巨蛋的設立，原本就是為了解決棒球迷遇到下雨延賽等天候因素的困擾。他強調，這次舉牌行動刻意不加入任何政治意涵，純粹希望能讓各界重新思考場館的主要用途。

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「我不反對商業演出，但不該壓縮到棒球賽季的檔期。」蔡先生指出，4月到10月是棒球賽季，建議其他活動可以安排在非賽季期間，就如同台中洲際棒球場、樂天棒球場的營運模式。身為來自花蓮的球迷，他特別強調大巨蛋的便利性，「不用擔心遠道而來卻遇到比賽因雨取消」。

另一名響應的球迷邱先生則提到，大巨蛋來源正是因為棒球迷開始，大家高喊「我們要巨蛋促成大巨蛋的興建，「但現在大巨蛋變成中職只拿到20場，剩下要等藝文活動後才能有多的，球迷覺得這樣是不妥的。」他也指出，球場採用人工草皮是為了棒球運動需求，若要作為演唱會場地還需要額外的保護措施，「這與場地的原始設計初衷不符」。

台北市政府已經表示將儘速召開中職、棒協及遠雄等單位的四方會議進行協商。中職會長蔡其昌也呼籲市長蔣萬安能夠儘快協調，以確定明年的賽事檔期，避免後續營運產生困擾。

對於球迷朋友發起的活動，蔡其昌說，「我在脆上都有看到，球迷真的很熱情，也很在意這件事，我看大家都很激動。」他強調，這不是一個突發議題，聯盟一直在積極爭取合理場次。

「從領隊會議的結論公布後，許多球迷表達了強烈的意見。特別是那些曾經參與爭取台北市興建棒球場的資深球迷，更能體會這份心情。」蔡其昌表示，大巨蛋的興建初衷就是為了棒球，「如果不能滿足棒球，這件事就很奇怪。」

