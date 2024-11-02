蔡其昌重申大巨蛋36場例行賽是基本　平日未排賽事有考量

記者王真魚／台北報導

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今日針對台北大巨蛋明年例行賽場次遭縮減事件發表談話，強調聯盟早在9月就提出至少36場例行賽的申請計畫，並非臨時提出，但目前僅獲分配20場賽事，引發球迷不滿。

台北市體育局長王泓翔日前重申，大巨蛋必須優先提供體育賽事使用，其他活動屬臨時性質。依據投資執行計畫書規定，明年起大巨蛋每年至少須舉辦30場以上棒球及運動賽事。

蔡其昌表示，「大巨蛋就是為棒球而生的場館，我們提出的36場例行賽方案已經相當客觀理性，也考量到營運商的立場。」他解釋，聯盟在選擇比賽時段時會以周末為主，主要是考量假日票房較好，「這是很單純的道理，當然未來如果能把餅做大，我們也會慢慢考慮把賽事安排在平日，這是一個過程。」

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針對目前的僵局，蔡其昌指出已看到球迷在社群媒體上的激烈反應。他說，「球迷都很熱情，也很在意這件事。大巨蛋本身是為棒球而蓋，如果不能滿足棒球需求，這件事就很奇怪。」

台北市政府表示將儘速召開四方會議，邀集中職、棒協及遠雄等相關單位協商。蔡其昌則表示，期待市長蔣萬安能夠協調，盡快確定明年的賽事檔期，「否則未來在運作上會有困擾」。

「大家目前回應上都很有誠意，市政府和遠雄都希望解決，棒球優先這件事，我是希望不要再吵了，這球場蓋這個樣子，就是為了打棒球，應該優先考量棒球，我還是要強調這一點。」蔡其昌說。

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）