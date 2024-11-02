台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

▲台鋼雄鷹陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊2日與捷克進行交流賽首戰，比賽於下午5時開打，中華隊先發打線出爐！總教練曾豪駒表示，打線是以這陣子練習狀況為主，搭配整個隊形，後續也可能再微調。

捷克總教練查丁（Pavel Chadim）昨天接受媒體已透露，今天將是帕迪薩克（Daniel Padysak）先發。他的正職是消防隊員，利用工作之餘練球與比賽；去年經典賽面對中國隊先發4局沒有被敲任何安打，幫助球隊拿下經典賽史上第一勝。

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中華隊則由陳柏清先發。他去年在世界棒球經典賽對荷蘭隊展現優異投球表現，年底又累積了亞冠賽經驗。對於此役首戰，他說，「我不會想太多，就是要全力以赴，展現最好的表現。」

中華隊先發打線

1右外野林立

2左外野曾頌恩

3中外野陳傑憲

4指定吉力吉撈鞏冠

5三壘潘傑楷

6一壘朱育賢

7捕手林家正

8二壘李凱威

9游擊江坤宇

曾豪駒指出，此役由陳柏清先發，預計投2到3局，黃子鵬、林昱珉在牛棚待命，「有狀況時再看中繼投手如何安排，「大概5到6個投手。」他進一步表示，全部選手會利用這兩場交流賽出賽，「找回比賽狀況。」