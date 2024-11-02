運動雲

>

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

▲台鋼雄鷹陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鋼雄鷹陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊2日與捷克進行交流賽首戰，比賽於下午5時開打，中華隊先發打線出爐！總教練曾豪駒表示，打線是以這陣子練習狀況為主，搭配整個隊形，後續也可能再微調。

捷克總教練查丁（Pavel Chadim）昨天接受媒體已透露，今天將是帕迪薩克（Daniel Padysak）先發。他的正職是消防隊員，利用工作之餘練球與比賽；去年經典賽面對中國隊先發4局沒有被敲任何安打，幫助球隊拿下經典賽史上第一勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊則由陳柏清先發。他去年在世界棒球經典賽對荷蘭隊展現優異投球表現，年底又累積了亞冠賽經驗。對於此役首戰，他說，「我不會想太多，就是要全力以赴，展現最好的表現。」

中華隊先發打線

1右外野林立

2左外野曾頌恩

3中外野陳傑憲

4指定吉力吉撈鞏冠

5三壘潘傑楷

6一壘朱育賢

7捕手林家正

8二壘李凱威

9游擊江坤宇

曾豪駒指出，此役由陳柏清先發，預計投2到3局，黃子鵬、林昱珉在牛棚待命，「有狀況時再看中繼投手如何安排，「大概5到6個投手。」他進一步表示，全部選手會利用這兩場交流賽出賽，「找回比賽狀況。」

關鍵字： 中華隊12強陳柏清捷克經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

熱門新聞

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士機會來了？字母哥恐請求交易

2台捷交流賽首戰先發出爐！

3三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

4大谷帶老婆、愛犬封王遊行　秀英文感謝

5百萬象迷聚台中！　兄弟封王遊行

最新新聞

1樂天日籍教練全留　職務要再討論

2麥寮獲8千萬補助硬體升級拚隊史最佳

3麥卡倫、瓊斯受傷 主帥：幸好不是整季

4台捷交流賽首戰先發出爐！

5退休有雕像？ 杜蘭特：我不符合

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366