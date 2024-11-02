運動雲

>

黑豹旗／高苑為李來發而戰對平鎮逼出延長賽　左投球速激增5公里

▲▼黑豹旗，平鎮高苑劉任右。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，高苑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

高苑工商在中信盃黑豹旗8強賽與平鎮高中交手，先發左投陳昱安投5局好投形成投手戰，逼出延長賽再以1分差落敗。日前資深教頭李來發過世，高苑出賽總是掛著他的球衣一起奮戰，儘管在8強止步，現任總教練林樺慶也期許繼續拿下佳績。

高苑此戰與平鎮以0比0激戰到延長賽，8局上還拿下超前2分，8局下被敲1安打及再見高飛犧牲打遭到逆轉。林樺慶賽後表示：「這場比賽可惜，對方投手水準高，延長賽也有把握住攻勢，但下半局守備細節沒有做得很到位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

前總教練李來發離世令人不捨，林樺慶坦言，「有很多話都來不及跟他說。」平鎮總教練吳柏宏也提到，大學期間曾短暫接受過李來發指導，他來到基層後也經常對戰，「他是一位很細膩的教練，比賽時會把練習所演練的發揮出來，也有很多突襲的戰術，來到基層後，無庸置疑是一位各方面都值得學習的好教練。」

高苑左投陳昱安主投5局，投了82球，僅被敲3安打，有3次保送，奪1次三振，無失分。林樺慶暑假帶隊赴美參加小馬聯盟青棒世界賽，這段期間吸收不少新知，也將其運用在陳昱安身上，協助他調整姿勢，短短幾個月球速突飛猛進，增加5公里。

林樺慶提到，陳昱安今天表現不錯，無論是技術或對決打者心態都有提升。目前他的投球動作是今年暑假前才改的，也看到速度有提升，控球也越來越好，只是還需要時間磨練。這次到國外觀察很多投手，投球很乾脆配合變化節奏，加上自身的經驗，套用在陳昱安身上，希望進而找出適合他的投球流暢性。

關鍵字： 中信盃高苑工商平鎮高中美國觀察李來發

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

熱門新聞

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士機會來了？字母哥恐請求交易

2台捷交流賽首戰先發出爐！

3三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

4大谷帶老婆、愛犬封王遊行　秀英文感謝

5百萬象迷聚台中！　兄弟封王遊行

最新新聞

1樂天日籍教練全留　職務要再討論

2麥寮獲8千萬補助硬體升級拚隊史最佳

3麥卡倫、瓊斯受傷 主帥：幸好不是整季

4台捷交流賽首戰先發出爐！

5退休有雕像？ 杜蘭特：我不符合

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366