黑豹旗／高苑為李來發而戰對平鎮逼出延長賽　左投球速激增5公里

▲黑豹旗，高苑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

高苑工商在中信盃黑豹旗8強賽與平鎮高中交手，先發左投陳昱安投5局好投形成投手戰，逼出延長賽再以1分差落敗。日前資深教頭李來發過世，高苑出賽總是掛著他的球衣一起奮戰，儘管在8強止步，現任總教練林樺慶也期許繼續拿下佳績。

高苑此戰與平鎮以0比0激戰到延長賽，8局上還拿下超前2分，8局下被敲1安打及再見高飛犧牲打遭到逆轉。林樺慶賽後表示：「這場比賽可惜，對方投手水準高，延長賽也有把握住攻勢，但下半局守備細節沒有做得很到位。」

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前總教練李來發離世令人不捨，林樺慶坦言，「有很多話都來不及跟他說。」平鎮總教練吳柏宏也提到，大學期間曾短暫接受過李來發指導，他來到基層後也經常對戰，「他是一位很細膩的教練，比賽時會把練習所演練的發揮出來，也有很多突襲的戰術，來到基層後，無庸置疑是一位各方面都值得學習的好教練。」

高苑左投陳昱安主投5局，投了82球，僅被敲3安打，有3次保送，奪1次三振，無失分。林樺慶暑假帶隊赴美參加小馬聯盟青棒世界賽，這段期間吸收不少新知，也將其運用在陳昱安身上，協助他調整姿勢，短短幾個月球速突飛猛進，增加5公里。

林樺慶提到，陳昱安今天表現不錯，無論是技術或對決打者心態都有提升。目前他的投球動作是今年暑假前才改的，也看到速度有提升，控球也越來越好，只是還需要時間磨練。這次到國外觀察很多投手，投球很乾脆配合變化節奏，加上自身的經驗，套用在陳昱安身上，希望進而找出適合他的投球流暢性。