運動雲

>

捷克棒球隊來台交流賽　賴清德接見盼促進兩國棒球技術交流

▲▼賴清德接見捷克棒球隊 。（圖／中華職棒提供）

▲▼賴清德接見捷克棒球隊 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／綜合報導

捷克國家棒球代表隊來台與世界12強棒球賽中華隊進行交流賽，今天（1日）下午獲總統賴清德接見，賴清德感謝捷克對台灣的支持，來台進行兩場交流賽，不僅切磋球技，也增進台灣與捷克友好關係。

賴清德表示，「世界12強棒球賽」即將在11月10日開打，其中B組預賽就在臺灣舉行。他要感謝中華職棒會長蔡其昌邀請捷克國家棒球代表隊，來台進行兩場交流賽，不僅切磋球技，也增進臺灣與捷克友好關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，身為資深棒球迷，很高興可以在總統府迎接捷克國家棒球代表隊，有很多球員都是「斜槓」身分，本身有其他正職工作，包括消防員、老師、醫師、財務分析師、房地產經紀人等。大家憑藉對棒球的熱情，讓捷克棒球實力達到世界排名第15、歐洲前3名。

賴清德表示，甚至在去年「世界棒球經典賽」捷克逆轉擊敗中國，拿下隊史經典賽首勝，實在令人敬佩，該場球賽非常精彩，臺灣球迷看了也非常高興。

總統指出，捷克是台灣在歐洲的重要民主盟友，今天捷克經濟文化辦事處史坦格（David Steinke)代表也在現場，他要特別感謝捷克對臺灣的支持。3年前COVID-19期間，捷克慷慨捐贈台灣3萬劑疫苗，今年花蓮震災，捷克也捐贈15萬美元協助災後重建工作，他要代表台灣人民表達由衷謝忱。

總統提到，今年6月「捷克中心台北」成立，更代表臺灣與捷克持續深化夥伴關係，相信未來在文化等各領域都會有更豐碩成果。

總統表示，今天是捷克國家棒球代表隊來到台灣的第二天，祝福大家旅程愉快、收穫滿滿，也祝福明、後天台捷交流賽有很好的表現、打出最精采的好球。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽捷克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

坐著空拋、超神No Look Pass　莫蘭特21分鐘締大三元史上第8快

坐著空拋、超神No Look Pass　莫蘭特21分鐘締大三元史上第8快

NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮「無臉男」　河村勇輝化身忍者

NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮「無臉男」　河村勇輝化身忍者

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士機會來了？字母哥恐請求交易

2三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

3柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

4道奇奪冠貝茲談搶球事件：人生第二次想揍人

5百萬象迷聚台中！　兄弟封王遊行

最新新聞

1三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

2吉力吉撈扛12強賽4棒 捷克隊中有舊識

3捷克棒球隊來台交流賽　賴清德接見

4莫蘭特坐著空拋、超神No Look Pass

5NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮無臉男

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366