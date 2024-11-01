陳睦衡1571萬元加盟歐力士總管讚完美　敬佩大谷翔平盼挑戰二刀流

▲陳睦衡。（圖／截自歐力士官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

歐力士隊於11月1日在大阪市的球團設施舉行記者會，宣布與台灣國立體育大學出身的陳睦衡投手簽下育成合約，推估簽約金為7500萬日圓（約新台幣1571萬元），他透露想挑戰二刀流的想法。

陳睦衡首先用日語自我介紹，「大家好，我是CHEN，請多指教。」在各隊爭相爭取他的情況下，他解釋選擇歐力士的原因，「我聽說歐力士是一支非常好的球隊，這次球團也特地來台灣，誠懇地與我溝通，因此我決定加入。」

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陳睦衡曾在9月於台灣舉行的U18亞青代表台灣出賽，在9月2日對韓國之戰擔任先發，投了5.1局，僅被擊出2支安打，無失分且送出7次三振的好投。在6日對日本之戰也擔任先發，投了4局無安打無失分，送出2次三振的優異表現。此外，他也能擔任內野手，是一位具備非凡打擊天賦的「二刀流」選手。

當被問及是否想挑戰二刀流時，他表示，「首先想要以投手身份努力適應，如果有機會挑戰二刀流的話也想嘗試。大谷翔平選手是一位非常優秀的球員，在世界舞台上實現了自己的目標，我也想像他一樣努力。」至於日職最想對決的打者是萬波中正。此外也知道，歐力士陣中的山下舜平大很厲害。

福良總管表示，「他球速很快，變化球也很出色，守備也很好。各方面都很完美啊。」陳睦衡預計也將參加秋訓。

就如同去年10月以育成選手身分加入日本火腿隊的孫易磊一樣，陳睦衡的簽約金為7500萬日圓（約新台幣1575萬元），年薪600萬日圓（約新台幣126萬元）。