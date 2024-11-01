運動雲

>

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

▲▼勇士柯瑞、公鹿安戴托昆波、里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞、公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從瑞佛斯(Doc Rivers)今年1月接掌兵符以來，公鹿僅拿下20勝26敗，開季連續輸給公牛、籃網兩支「非東區強權」隊伍，《CBS體育》記者賴特(Bill Reiter)披露，如果密爾瓦基的狀況持續一團糟，當家頭牌「字母哥」可能在季中交易截止前就自請離隊，他偏好的新東家是熱火和籃網。

自2013年以首輪第15順位加盟公鹿，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)就一直待在密爾瓦基，他2度獲頒年度MVP，並在2021年率隊奪下隊史第2冠，去年才續約3年。但公鹿過去2季都止步季後賽首輪，「字母哥」與上季加入的搭檔里拉德(Damian Lillard)今夏並未一起訓練，球隊開季4戰僅拿1勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《CBS體育》記者賴特披露，NBA內部普遍認為，如果公鹿的狀況繼續惡化，「字母哥」很可能在季中交易截止前就喊出賣我，一位西區球隊高層人士說，「各隊都在觀望——並且充滿希望。」另一個可能參與交易的球隊高層則說，「如果在交易截止日前發生，我不會感到驚訝。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

一名東區高層人士更爆料，他已經聽到「字母哥」偏好的目的地，「我聽說的球隊是邁阿密(熱火)和紐約，是籃網不是尼克。」這個消息來源還告訴《CBS體育》，囤積了多枚選秀權的西區強權雷霆也可能採取行動，「我沒聽說他們被提及，但如果你是密爾瓦基，你可能會說，『我不在乎你想要什麼。如果你想離開，我們會爭取最好的交易。』而奧克拉荷馬絕對可以提出一個好的交易方案。」

值得一提的是，「字母哥」幾周之前接受《The Athletic》訪問時，就曾半開玩笑表示，「如果我們拿不到總冠軍，我可能會被交易。」

同樣來自《CBS體育》的記者昆恩(Sam Quinn)則大膽預測，「字母哥」的下一個東家是勇士。《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)不久前曾披露，「我認為在NBA一直受到關注的，是公鹿是否會走下坡。我們知道勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)長期以來都夢想著讓Giannis來勇士……。」

▲▼公鹿雙星安戴托昆波、里拉德都掛傷號；米德爾頓、比佛利。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波勇士熱火籃網

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

大巨蛋明年例行賽場數僅提供20場　中職呼籲棒球優先

大巨蛋明年例行賽場數僅提供20場　中職呼籲棒球優先

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

大谷翔平慶功享受噴香檳沒抽過雪茄　A-Rod請他推薦六本木的好店

大谷翔平慶功享受噴香檳沒抽過雪茄　A-Rod請他推薦六本木的好店

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

熱門新聞

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

2味全洽談克魯茲　倪福德秋訓客座

3弗里曼連6場開轟竟藏肋骨斷裂傷勢

4不滿明年大巨蛋僅20場　中職的版本至少36場

5道奇奪冠貝茲談搶球事件：人生第二次想揍人

最新新聞

120歲溫班亞瑪第2度締5×5神數據

2韓職怪物備戰12強　教頭疑惑一件事

3大谷最多！道奇創世界大賽奪冠商品銷售紀錄

4味全龍球團赴日、韓交流

5中職不滿大巨蛋少　體育局籲遠雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366