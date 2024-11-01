勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

▲勇士天王柯瑞、公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從瑞佛斯(Doc Rivers)今年1月接掌兵符以來，公鹿僅拿下20勝26敗，開季連續輸給公牛、籃網兩支「非東區強權」隊伍，《CBS體育》記者賴特(Bill Reiter)披露，如果密爾瓦基的狀況持續一團糟，當家頭牌「字母哥」可能在季中交易截止前就自請離隊，他偏好的新東家是熱火和籃網。

自2013年以首輪第15順位加盟公鹿，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)就一直待在密爾瓦基，他2度獲頒年度MVP，並在2021年率隊奪下隊史第2冠，去年才續約3年。但公鹿過去2季都止步季後賽首輪，「字母哥」與上季加入的搭檔里拉德(Damian Lillard)今夏並未一起訓練，球隊開季4戰僅拿1勝。

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《CBS體育》記者賴特披露，NBA內部普遍認為，如果公鹿的狀況繼續惡化，「字母哥」很可能在季中交易截止前就喊出賣我，一位西區球隊高層人士說，「各隊都在觀望——並且充滿希望。」另一個可能參與交易的球隊高層則說，「如果在交易截止日前發生，我不會感到驚訝。」

▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

一名東區高層人士更爆料，他已經聽到「字母哥」偏好的目的地，「我聽說的球隊是邁阿密(熱火)和紐約，是籃網不是尼克。」這個消息來源還告訴《CBS體育》，囤積了多枚選秀權的西區強權雷霆也可能採取行動，「我沒聽說他們被提及，但如果你是密爾瓦基，你可能會說，『我不在乎你想要什麼。如果你想離開，我們會爭取最好的交易。』而奧克拉荷馬絕對可以提出一個好的交易方案。」

值得一提的是，「字母哥」幾周之前接受《The Athletic》訪問時，就曾半開玩笑表示，「如果我們拿不到總冠軍，我可能會被交易。」

同樣來自《CBS體育》的記者昆恩(Sam Quinn)則大膽預測，「字母哥」的下一個東家是勇士。《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)不久前曾披露，「我認為在NBA一直受到關注的，是公鹿是否會走下坡。我們知道勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)長期以來都夢想著讓Giannis來勇士……。」

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德。（圖／達志影像／美聯社）