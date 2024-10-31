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蔡其昌將持續爭取大巨蛋場次　喊話北市府：別跳票「棒球優先」

▲統一獅潘威倫引退賽，大巨蛋湧入滿場球迷觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明年大巨蛋賽事縮減。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中職聯盟原規劃明年4至9月在大巨蛋舉辦36場賽事，每月安排「2周棒球賽、2周商演」，但遠雄僅提供20場，引發六球團不滿。會長蔡其昌今表示，將與北市府及遠雄溝通，爭取更多場次，也希望北市府能兌現「棒球優先」的承諾。

因颱風影響，原訂於今天下午召開的中華職棒領隊會議改為線上視訊進行。會議焦點集中在大巨蛋的場次安排問題，會長蔡其昌表示，聯盟早在9月份便向遠雄提出賽程規劃建議，期望在4月至9月例行賽期間，每月安排棒球賽與商業演出活動，達到雙方互不衝突的平衡。

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根據聯盟建議方案，若每月能在大巨蛋連續安排兩周的棒球賽程，則大巨蛋可在剩餘兩週提供檔期給商業演出活動，讓大巨蛋同時容納球賽與演唱會需求，提升其使用效益與經濟收益。

此計畫原本預期能確保中華職棒例行賽6個月內，12週、共36場賽事在大巨蛋舉行。

然而，10月中旬遠雄回報的賽程卻僅有20場，與聯盟的預期有顯著差距。

今日領隊會議中，6球團對此表示難以接受，並強調北市府曾多次承諾「棒球優先」。蔡其昌表示，相信市長蔣萬安也不願跳票而失信於球迷與市民，「近期我會再邀集北市府與遠雄公司就賽程場次部分持續溝通與爭取！」

▲▼12強中華隊開訓-蔡其昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡其昌。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職球團遠雄大巨蛋地點

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