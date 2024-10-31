大谷翔平慶功享受噴香檳沒抽過雪茄　A-Rod請他推薦六本木的好店

▲大谷翔平奪世界大賽冠軍開心噴香檳。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊奪得世界大賽冠軍，日籍球星大谷翔平賽後接受了《FOX Sports》的專訪，坦言左肩受傷後，一度以為賽季結束，但球隊告訴他「我們需要你」，他說。「這對我來說是最重要的。」

大谷翔平奪冠後接受《FOX Sports》的訪問，回答了前紐約洋基隊基特（Derek Jeter）、以及A-Rod，還有前紅襪隊歐提茲（David Ortiz）提出的問題。

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當歐提茲問：「在世界棒球經典賽（WBC）中為日本贏得勝利，這次為洛杉磯贏得勝利，感覺有什麼不同嗎？」

大谷回答：「WBC是一種迅速集結起來代表國家的感覺，而奪得世界大賽冠軍是與球迷們一起經歷了一個漫長的賽季。今天雖然是在敵地，但道奇隊的球迷們也來了很多，在這裡贏得勝利有著不同的喜悅。」

基特則提問：「在肩膀受傷的情況下仍然上場比賽，是出於責任感嗎？」

大谷回答：「受傷後，我一度認為這個賽季已經不可能了。在後續的處理過程中，球隊告訴我『我們需要你』，這對我來說是最開心的事情。這讓我非常想要在這裡堅持到最後，這對我來說是最重要的。」

A-Rod沒有提問，反而跟大谷說：「下次我要去日本，能推薦一些酒吧、壽司店或者六本木的好店嗎？」大谷笑著回答：「好的。」A-Rod大笑著說：「謝謝，謝謝，ありがとう！」

主持人進一步問：「今年你已經噴了4次香檳大戰，是不是已經習慣了？感覺你很享受。」大谷笑著回答：「是的。」

大谷提到香檳大戰中經常出現的雪茄，他說，「我還沒有抽過雪茄。」引起了驚呼與調侃，「哦！今晚嗎？」大谷接著說，「今後希望能再次這樣做。（香檳大戰）無論做多少次都不嫌多，我會繼續努力。」