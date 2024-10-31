柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

▲▼洋基投手柯爾（Gerrit Cole） 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

紐約洋基在世界大賽第5戰前4局以5比0領先，本有機會取勝把戰線拉到第6戰，但5局上賈吉（Aaron Judge）的中外野接球失誤，以及先發投手柯爾（Gerrit Cole）沒有去一壘補位，造成單局丟5分遭追平，最後以6比7輸球，也輸了世界大賽，賽後柯爾表示，「當球經過我時，我已經無法去一壘補位。」

洋基5局上還以5比0領先，道奇隊E.赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出安打上壘，艾德曼（Tommy Edman）打出中外野飛球，賈吉發生接球失誤，史密斯（Will Smith）擊出滾地球，游擊手（Anthony Volpe）選擇傳三壘發生失誤，造成全部安全上壘，道奇攻佔滿壘。

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賈吉在職業生涯中在例行賽和季後賽，守中外野從未犯過錯誤，卻發生在世界大賽第5場比賽的第5局。

「這是我的錯，我必須接到那顆球，」賈吉賽後說。「你不能給像道奇隊這樣的球隊額外的出局機會，他們會充分利用。那個飛球進來時，我失誤了，然後接下來的兩個失誤也發生了。如果那個不發生，故事可能會完全不同。」

柯爾連續2次三振後，面對貝茲（Mookie Betts）時，被打成一壘滾地球。一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）接到球後要傳一壘，但柯爾卻沒有去一壘補位，貝茲靠「內野安打」上到一壘，且道奇攻下第1分。

「貝茲打出一個旋轉的球，瑞佐無法衝過去，」洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）說，「他不得不留在那裡，確保能抓住球，因為球有旋轉。而我認為柯爾經歷了那一局後，已經有些精疲力盡，幾乎在努力擺脫困境，反應不夠快，無法去一壘補位。」

柯爾解釋，「球的角度不好，我不確定他的擊球力道有多大。當球經過我時，我已經不在去一壘補位的方向。我們兩個都不是。」

▲洋基投手柯爾（Gerrit Cole） 。（圖／路透社）



弗里曼（Freddie Freeman）隨後打出安打追回2分，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）再打二壘安打，攻進單局第5分扳平比數。

洋基隊在6局下利用犧牲打再次領先。道奇隊8局上利用2個高飛犧牲打攻下2分反超比分，最後贏下比賽勝利， 以及世界大賽冠軍。

道奇隊也成為了大聯盟季後賽歷史上第一支在落後5分以上，追回比分，再次落後，卻仍能贏得比賽的球隊。毫無疑問的是，比賽在關鍵的第五局中發生了轉折。

「你不能，給我們額外的機會。」貝茲說，「那些額外的機會，就是我們贏得比賽的原因，說實在的，背後有很多性格和堅韌。」

對於5局上3次要命的失誤及守備瑕疵，斷送了勝利，布恩表示，「我們在那一局沒有好好處理球，對於一個偉大的球隊，他們抓住了機會。」

世界大賽MVP弗里曼表示，在這場比賽中，當你獲得額外的出局機會時，你必須抓住機會，「這就是我們在那一局中所做的。」