5上失誤導致落敗　賈吉認錯扛責：世界大賽失敗會困擾我直到死去

▲賈吉（Aaron Judge）中外野接球失誤 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

紐約洋基本來可以順利贏下世界大賽第5戰，前4局以5比0領先洛杉磯道奇，但5局上「法官」賈吉（Aaron Judge）的中外野接球失誤，導致一連串效應，被道奇隊單局攻下5分追平，最後洋基以6比7輸球，拱手讓出世界大賽冠軍，賈吉自責地說，「這是我的錯，我必須接到那顆球。」

洋基在1局下靠賈吉、齊森姆（Jazz Chisholm Jr）連2棒開轟取得3比0領先，2局下再拿1分，3局下史坦頓（Giancarlo Stanton）再打出陽春砲，取得5比0領先。先發王牌右投柯爾（Gerrit Cole）則在前4局讓道奇隊無安打。

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5局上，道奇E.赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出安打上壘，艾德曼（Tommy Edman）打出中外野飛球，賈吉發生接球失誤，史密斯（Will Smith）擊出滾地球，游擊手（Anthony Volpe）選擇傳三壘發生失誤，造成全部安全上壘，道奇攻佔滿壘。

賈吉在職業生涯中在例行賽和季後賽，守中外野從未犯過錯誤，卻發生在世界大賽第5場比賽的第5局。

柯爾連續2次三振後，其中包括三振大谷翔平，在面對貝茲（Mookie Betts）時，被打成一壘滾地球。一壘手接到球後要傳一壘，但柯爾卻沒去一壘補位，讓貝茲順利上到一壘且道奇攻下1分。

弗里曼（Freddie Freeman）隨後打出安打追回2分，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）再打二壘安打，攻進單局第5分扳平比數。

「這是我的錯，我必須接到那顆球，」賈吉賽後說。「你不能給像道奇隊這樣的球隊額外的出局機會，他們會充分利用。那個飛球進來時，我失誤了，然後接下來的兩個失誤也發生了。如果那個不發生，故事可能會完全不同。」

第5局成為洋基輸球的一大關鍵，雖然6局下再得1分。但8局上失掉2分，最後洋基以6比7落敗，也輸掉世界大賽。5局上的失誤成了比賽中最大的遺憾。

「世界大賽的失敗會一直困擾我，直到我死去，」賈吉說。「就像每一次失敗一樣，那些事情不會消失，它們是一路上的戰鬥傷痕。希望當我的職業生涯結束時，我們會有很多戰鬥傷痕，但也會有很多勝利。」