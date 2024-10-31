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大谷終於要封王遊行　道奇隊奪世界大賽冠軍睽違26年舉行勝利遊行

▲▼洛杉磯道奇隊奪冠 。（圖／路透社）

▲▼洛杉磯道奇隊奪冠 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊在總冠軍賽第5戰逆轉擊敗紐約洋基，奪下大聯盟世界大賽冠軍，道奇隊終於要在美國時間周五舉行他們的奪冠封王勝利遊行了。

道奇隊在美國時間週三的世界大賽第五場比賽中擊敗了紐約洋基隊，贏得了球隊的第8個冠軍。奪得了自2020年以來的第一個冠軍。

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由於2020年的世界大賽冠軍是在COVID-19疫情期間獲得的，他們當時無法舉行勝利遊行，而這次的慶祝計劃已經準備就緒，將在本週舉行。

「我們的球員非常期待，非常渴望這個遊行，」總教練羅伯斯在第3戰結束以3勝0敗領先時曾表示，「所以沒有什麼能阻止這個遊行，沒有什麼。」當他意識到終於可以參加遊行時，羅伯斯非常激動。

▲▼洛杉磯道奇隊奪冠 。（圖／路透社）

道奇隊將於要在美國時間週五上午11點在洛杉磯市中心市政廳前的Gloria Molina Grand Park舉行奪冠遊行。

遊行時道奇隊將乘坐雙層巴士穿越市中心，約45分鐘。從下午12點15分開始，球隊將在道奇棒球場舉行特別的慶祝活動。

體育場門將於週五上午9點開放，球迷們可以在場館內的計分板和屏幕上觀看遊行情況，然後慶祝活動將再移動。道奇隊在公告中指出，球迷們不可能同時參加兩個活動。

這次的活動將是道奇隊自1988年以來的第一次奪冠遊行。那年秋天，他們在世界大賽中以4比1擊敗了奧克蘭運動家隊。道奇隊在2020年的世界大賽中以4比2擊敗了坦帕灣光芒隊。

道奇隊在今年世界大賽連贏3場，輸了第4戰之後，今天第5戰從0比5落後局面中反擊，最後以7比6擊敗洋基隊，在洋基棒球場奪冠，這是MLB歷史上在世界大賽決定性比賽中最大的逆轉。

弗里曼獲選為為世界大賽MVP，他在前4戰連續開轟、世界大賽跨季連6場全壘打破紀錄，5場比賽中創下了12分打點的紀錄。

關鍵字： MLB棒球

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