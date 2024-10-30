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粗暴搶球球迷身分曝光！貝茲大氣回應：都不重要了

記者王真魚／綜合報導

洋基在世界大賽第4戰以11比4擊敗道奇，系列賽避免被橫掃，也將戰線延長至第5戰。比賽過程發生一段插曲，一名洋基球迷「超粗暴搶球」，抓住道奇隊右外野手貝茲 （Mookie Betts） 的手套，強行將其掰開，並從手套中搶走了球。美媒隨後也找到這位球迷，但他拒絕回應此事。

一局下半，當洋基隊以0-2落後時，首棒打者托雷斯 （Gleyber Torres）擊出一支右外野界外飛球，貝茲在護墊牆上方用手套接到球時，這名球迷用雙手抓住他的手套，用右手伸進去把球撈出來後，打回場內。裁判認定這是球迷干擾，托雷斯被判出局。

《紐約時報》報導透露，這名球迷是來自康乃狄克州、38歲的卡波比安科 （Austin Capobianco）； 連同坐在一旁的另名觀眾，在首局就因為干擾守備被強制趕出場。

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當《The Athletic》 透過簡訊聯繫到卡波比安科時，他拒絕發表評論。不過他在沃爾普 （Anthony Volpe）轟出滿貫砲之前，曾表示，「我只想看比賽。」

卡波比安科的弟弟達倫（Darren Capobianco）表示，他看到貝茲的手套越過牆，試圖接住托雷斯的球。

「那時候球就在那邊...」達倫話說到一半停住，「這種情況怎麼講，我不好說是不是可以搶，你知道我的意思吧？結果穆基氣得對我們破口大罵，不太好。」據他弟弟表示，卡波比安科是洋基球場的季票持有者。

球場保安人員當時立即走向卡波比安科，他試圖與他們爭辯貝茲的手套已經伸入界外區域。

來自康乃狄克州的洋基球迷弗拉門戈 （Ana Flamengo）表示，當時她正站在走道上，親眼看到他被請出場，「我看到他被帶出去，但我告訴他，他是英雄，因為他試圖拯救洋基隊，這可是冠軍賽！」

聯盟發言人後續確認，有兩名球迷被驅逐出場。資深前MLB裁判斯科特 (Dale Scott) 直言，「這是我見過最激進的球迷之一，竟從手套中搶球。」

「我認為他已經確實接住球了，但球迷干擾這個過程，裁判的判決是正確的。」道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示。

「從我的角度看來，這真是太誇張了！」艾德曼（Tommy Edman）也說，「那傢伙試圖拉扯他的手套，還拽他的手腕。我很慶幸他被趕出場，這種球迷行為完全不能接受。」

不過賽後，貝茲並不想談論這件事，僅說，「關於第一局那個球，都不重要了，我們輸了，其他都無關緊要。我沒事，他也沒事，一切都很好。我們輸掉比賽，這才是我要關注的。我們必須翻開下一頁，準備明天的比賽。」

▲▼ 洋基球迷超粗暴搶球 。（圖／路透）

▲洋基球迷超粗暴搶球 。（圖／路透）

關鍵字： 洋基道奇世界大賽爭議球迷

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