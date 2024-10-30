七六人「公開評論恩比德傷勢」釀禍！　2季被NBA罰了近900萬

▲七六人恩比德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

費城一哥恩比德(Joel Embiid)持續因左膝傷勢缺陣，何時能回歸仍是未知數，七六人還沒等到3巨頭合體，就先領到罰單，NBA官方今(30)日宣布，針對費城對恩比德健康狀況的公開聲明與實際情況「不一致」，開罰10萬美元(約320萬台幣)。

恩比德上季末動了左膝半月板手術，缺陣多達29場比賽，他今夏代表美國男籃出征巴黎奧運，雖如願收下個人首面奧運金牌，卻因為休賽季未能獲得完整的休養，從熱身賽到開季一路作壁上觀，費城今日宣布，恩比德與大咖新援喬治(Paul George)將繼續缺席明(31)日對活塞的比賽。

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恩比德與喬治今日參加了部分訓練，本周將再次評估傷勢狀況。被問到兩位球星進行了哪些訓練以及有關恩比德的比賽計劃時，費城主帥納斯(Nick Nurse)拒絕回應，「你們已經得到新的訊息了。他們參加了部分訓練，我們繼續前進。」

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

七六人今夏先是砸了2.12億美元(約67.9億台幣)挖來的9屆全明星搖擺人喬治，接著又以5年2.04億美元(65.3億台幣)續約後場新星馬克西(Tyrese Maxey)，並以3年1.929億美元(約61.8億台幣)的合約綁定一哥恩比德，無奈恩比德與喬治紛紛掛傷號，3巨頭至今未能一起亮相。

最近NBA對恩比德持續缺陣展開調查，聯盟有權審查任何明星球員缺席全國轉播賽事的情況，調查後確認他因左膝傷勢無法上場，並未違反球員參賽規定。但聯盟認定費城總裁莫雷(Daryl Morey)、主帥納斯發表的公開評論，與恩比德實際的健康狀況不一致，因此祭出10萬美元的罰單，不過並未具體說明是哪些聲明違反了規定。

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

根據《The Athletic》的消息，恩比德並未在奧運遭逢新的膝傷，但若他現在就參加比賽，左膝傷勢恐加重，七六人將他的狀態標示為「左膝傷病管理」是合理的。

值得一提的是，七六人上季也曾2度因未能正確披露恩比德的傷病狀況，共被罰了17.5萬美元(561萬台幣)，等於2季為當家一哥繳了27.5萬美元(約881萬台幣)的罰單。