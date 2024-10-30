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金球獎頒獎典禮在女足比賽期舉行　美國總教練批評不公

▲美國女足教練海斯（Emma Hayes）。（圖／路透）

▲美國女足教練海斯（Emma Hayes）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美國國家女子足球隊總教練海斯（Emma Hayes）近期批評金球獎頒獎典禮在女子國際比賽期間舉行，因此感到不公平；海斯在本屆金球獎獲得首屆女子最佳教練獎項，但由於多數女子賽事還需備戰，導致海斯沒能前往巴黎接受頒獎，海斯接受採訪時也表達自身看法，引起熱議。

「這就像是在舉辦奧斯卡或金球獎，但卻沒有任何女性出席，這是無法接受的情況，」海斯在肯塔基州受訪時說道，自己當時正與美國女子國家隊準備比賽，「我覺得這經常被忽視，說實話。」

事情一體兩面，海斯隨後補充表示她很榮幸獲得這個獎項，很高興目前能和球隊在路易維爾備戰，準備週三對陣阿根廷的比賽，「但我認為對於那些球員和教練來說，這是唯一一次他們能夠被業界認可的機會，這實在令人失望，我和主辦方討論過這個問題，他們表示未來會改進這一點，希望情況確實會有所改變，」海斯說。

海斯還提到，金球獎是對她在切爾西執教的球員以及美國國家隊球員實力的肯定，她在5月離開切爾西之前，帶領球隊奪得了連續第五個女子超級聯賽冠軍，並率領美國隊奪得奧運金牌。

「我們的成就完全取決於球員的表現，」海斯表示，「我很幸運曾執教過一些出色的球員，無論是在切爾西還是在國家隊，這讓球隊能夠在高水準上競爭，對此我非常感恩。」

海斯曾在2021年於切爾西獲得FIFA最佳教練獎，她提到個人榮譽對她來說是「最不重要的事」，因為足球是一項團隊運動，海斯在今年獲得金球獎之前還補充吉拉爾德斯（Jonatan Giráldez）和巴西教練埃利亞斯（Arthur Elias）同樣值得獲得今年金球獎教練獎。

關鍵字： 金球獎足球海斯

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