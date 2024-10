金球獎頒獎典禮在女足比賽期舉行　美國總教練批評不公

▲美國女足教練海斯(Emma Hayes)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美國國家女子足球隊總教練海斯(Emma Hayes)近期批評金球獎頒獎典禮在女子國際比賽期間舉行,因此感到不公平;海斯在本屆金球獎獲得首屆女子最佳教練獎項,但由於多數女子賽事還需備戰,導致海斯沒能前往巴黎接受頒獎,海斯接受採訪時也表達自身看法,引起熱議。

Well-deserved honor for our head coach!



Huge congrats to Emma Hayes on winning the Ballon d'Or as the 2024 Women's Coach of the Year after an incredible year of accomplishments! pic.twitter.com/7s7LkJLf5E [廣告]請繼續往下閱讀... October 28, 2024

「這就像是在舉辦奧斯卡或金球獎,但卻沒有任何女性出席,這是無法接受的情況,」海斯在肯塔基州受訪時說道,自己當時正與美國女子國家隊準備比賽,「我覺得這經常被忽視,說實話。」

事情一體兩面,海斯隨後補充表示她很榮幸獲得這個獎項,很高興目前能和球隊在路易維爾備戰,準備週三對陣阿根廷的比賽,「但我認為對於那些球員和教練來說,這是唯一一次他們能夠被業界認可的機會,這實在令人失望,我和主辦方討論過這個問題,他們表示未來會改進這一點,希望情況確實會有所改變,」海斯說。

ANOTHER GOLD FOR EMMA HAYES



In a prerecorded message, the USWNT manager said she was honored to be the first Ballon d’Or winner for a coach in the women’s game as she took home the 2024 prize ???????? pic.twitter.com/EgMZ0Ww3rB — The Women's Game (@WomensGameMIB) October 28, 2024

海斯還提到,金球獎是對她在切爾西執教的球員以及美國國家隊球員實力的肯定,她在5月離開切爾西之前,帶領球隊奪得了連續第五個女子超級聯賽冠軍,並率領美國隊奪得奧運金牌。

The REAL ROBBERY LAST NIGHT was against Jonathan Giraldez.... That fraud Emma Hayes robbed the BEST WOMEN'S coach award.



PASS IT ON. pic.twitter.com/ltcbSpisDw — ЖZΣL♬ (@FCBXZEL) October 29, 2024

「我們的成就完全取決於球員的表現,」海斯表示,「我很幸運曾執教過一些出色的球員,無論是在切爾西還是在國家隊,這讓球隊能夠在高水準上競爭,對此我非常感恩。」

海斯曾在2021年於切爾西獲得FIFA最佳教練獎,她提到個人榮譽對她來說是「最不重要的事」,因為足球是一項團隊運動,海斯在今年獲得金球獎之前還補充吉拉爾德斯(Jonatan Giráldez)和巴西教練埃利亞斯(Arthur Elias)同樣值得獲得今年金球獎教練獎。