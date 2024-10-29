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黑豹旗／誰在三壘？北科附工再見失誤遭淘汰　穀保驚險闖8強　

▲▼ 黑豹旗穀保高中 。（圖／記者王真魚攝）

▲黑豹旗穀保高中 。（圖／記者王真魚攝）

記者歐建智／綜合報導

中信盃黑豹青棒賽今天（29日）進行16強賽事最後一天賽程，穀保家商與北科附大激戰完7局2比2平手，北科在8局上攻進4分，原以為可以取勝，但穀保利用8局下北科二壘手的守備失誤及瑕疵，單局也拿4分扳平，延長賽9局上北科再拿1分，但9局下穀保短打，北科投手傳向三壘竟無人防守，穀保家商跑回2分，以8比7險勝闖進8強，

此役穀保在1局下無人出局連3支安打攻進1分。北科附工前2局受到穀保先發投手楊辰浩的壓制，無人上壘，3局上蘇呈儒先中外野安打，犧牲短打上到二壘，之後連2支安打打進1分追平，也打退楊辰浩，穀保換上郭宸安登板，北科再敲安打取得超前1分，但跑者奔本壘出局。

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穀保直到5局下又利用劉承佑游擊內野安打，以及盜壘成功，張乙安敲出適時安打攻下1分扳平戰局。

北科先發投手高慶麟投完5局退場，用了83球，被7支安打，6次三振、2次暴投失2分退場，6局由黃子恩接手後援，6、7局未讓穀保得分。穀保投手郭宸安也在4到7局壓制北科。

兩隊打完7局平手進入突破僵局延長賽，北科在7局上無人出局一、二壘有人，徐威揚敲出一壘邊線的強襲三壘安打，打回2分，穀保要求重播輔助判決，但因前7局已用過1次且失敗，無法再挑戰，王乃文再左外野安打得1分，江承恩被保送，郭宸安退場穀保換上王銘賢救援，北科在一出局後用高飛犧牲打打進單局第4分。

穀保在落後4分下不放棄，8局下無人出局一、二壘有人，張乙安敲左外野安打追1分，1出局後，曾聖恩打成二壘滾地球，二壘手蘇呈儒發生失誤，穀保再追1分，二出局二、三壘有人，古定玄打出二壘滾地，蘇呈儒沒有接到形成中外野安打，穀保追平比數。

9局上北科利用2次犧牲打得1分，要回領先。穀保在無人出局一、二壘有人，劉承佑執行犧牲短打，北科投手黃子恩接到後傳三壘，由於三壘手已出來接短打球，三壘竟無人補位接球，穀保壘上跑者都回來得分，因此拿下勝利。

穀保家商是上一屆第3名，今年在預賽20比0勝內湖高中，再以36比0勝錦和高中，64強賽以5比1擊敗稻江商職，32強則以5比2力克西苑高中，今天在16強賽險勝進8強，8強將遭遇到南英商工。

北科附工去年拿到黑豹旗第5名，本屆賽事以17比1勝四維高中、10比0勝羅東高商後闖進64強，再勝大園高中闖到32強，遇到新北勁旅鶯歌工商，靠雷皓博完投7局以3比0獲勝。

今天北科附工在16強碰上穀保，本有機會再擊敗強隊晉級，但守備失誤讓他們錯失贏球良機，遭到淘汰。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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