林岳平明年續任統一獅教頭締隊史紀錄　教練團將有異動

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

統一獅在總冠軍賽以1勝4敗不敵中信兄弟，未能奪冠，但總教練林岳平帶兵獲肯定，統一獅領隊蘇泰安今天確認，林岳平明年續任總教練，教練團將會有部分人事異動。林岳平連5年執教將是統一獅任期最長的總教練。

今年統一獅拿到上半季冠軍，下半季未能守住，沒有取得全年第一，但在季後挑戰賽擊敗樂天桃猿闖進總冠軍賽，可惜總冠軍賽輸給中信兄弟。

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統一獅總教練林岳平與首席教練高志綱都是12強賽中華隊的教練團，今天中華隊到台北大巨蛋練球，他們在台南與球團開會，對統一獅今年球季的不足之處進行檢討，並討論明年如何進行補強。

對於林岳平明年是否會留任總教練，蘇泰安明確表示：「明年當然還是總教練。」他表示對林岳平的感謝，從球隊拿到上半季冠軍，也打進季後挑戰賽，最後又成功打進總冠軍賽，整體來說，也是不容易。

林岳平在2020年季後接任統一獅總教練，明年續任的話，將是連5年帶隊，已超越前統一獅總教練呂文生，成為統一獅任期最長的總教練。

蘇泰安表示，教練團會有部分的人事異動，這些異動將會由林岳平來全面規劃，洋將部分將尋找實力更強的球員，今年有表現好的球員也會進行評估。