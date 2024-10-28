勇士為「柯瑞缺陣」做好準備卻曝露兩大問題　柯爾對深度有信心

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季第3戰就碰上考驗，球隊體系核心、天王柯瑞(Stephen Curry)扭傷左腳踝，必須等進一步檢查，才能確認傷勢狀況。《ESPN》報導，灣區已經做好「咖哩大神」恐缺陣好幾場的準備，主帥柯爾(Steve Kerr)對陣容深度有信心，他相信在少了當家頭牌之下，球隊依然能打出出色的進攻。

柯瑞這10多年來都是勇士體系的核心人物，球隊的戰術設計大多是為了最大化他的獨特技能，一切都圍繞著他，但他在開季第3戰就2度扭傷左腳踝，儘管柯爾表示情況還好，並以「輕度或中度」來形容當家一哥的扭傷狀況，但「咖哩」很可能還是得缺席好幾場比賽。

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消息來源告訴《ESPN》，勇士為此已做好準備，柯爾也強調，「我對我們在沒有Stephen的情況下，依然能夠在進攻端表現出色有信心，因為我們的深度不錯。」

▲勇士希爾德。（圖／路透）

柯爾信心喊話，「我們有很多可以上場的球員，所以我們會做好準備。」但《NBC體育》指出，勇士恐怕得在最糟糕的情況下檢驗團隊的深度。對柯爾來說，第一個要解決的難題是，要由誰頂替柯瑞進入先發陣容？

如果柯瑞需要休養好一段時間，灣區需要目前扮演第6人的資深射手希爾德(Buddy Hield)維持前2戰的火燙狀態，威金斯(Andrew Wiggins)持續強勢表現，以及前3戰場均8分的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)做出更多貢獻。

希爾德前2戰上場35分鐘就攻下49分，三分合計16投12中，不過他今(28)日對快艇一役遭到嚴防，最終14投3中只有8分進帳，三分則是9投1中。

▲勇士威金斯。（圖／路透）

這一戰表現較亮眼的是威金斯，他攻下全隊最高的29分，其中11分集中在決勝節，柯爾直言，「他顯然是持球比率可以更高的人選。」事實上，柯爾開季前就曾表達希望威金斯扛起第2得分手的期待。

勇士今日在比賽還剩7分35秒時，曾落後給快艇13分，不過不到4分鐘就將分差縮小到1分，最終卻還是沒能逆轉，這與他們整場出現多達21次失誤有關，如此高的失誤率白白送給對手21分。

另外，灣區也曝露出禁區漏洞，拿7呎、250磅洛城長人祖巴奇(Ivica Zubac)沒轍，被他攻下23分、18籃板，快艇禁區得分以58比38碾壓了勇士。