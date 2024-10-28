65億後場新星「3戰出手86次」創紀錄　費城3巨頭剩單核終於贏了

Tyrese Maxey ERUPTS for 45 points to give the @sixers their first win of the season! ???? pic.twitter.com/vo5tjeu9m5 — NBA (@NBA) October 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

七六人今夏組成3巨頭，卻因為一哥恩比德(Joel Embiid)與新援喬治(Paul George)持續掛傷號，開季只能由後場新星馬克西(Tyrese Maxey)「單核」領軍，他今(28)日率隊作客溜馬，在第3節最後5分多鐘找回準星， 延長賽獨攬11分，整場猛轟45分，率隊以118比114取得開季首勝，止住了2連敗。

這個休賽季以5年2.04億美元(65.4億台幣)續約的23歲新星馬克西，在另外兩位巨星搭檔恩比德、喬治開季都無法上陣之下，扛起頭號得分手的重任，今日出戰溜馬一役，他上半場完全失去準星，除了首節砍進一顆底角三分外，他無法投進任何遠距離投籃。

▼七六人馬克西。（圖／路透，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在第3節中後段重拾手感前，馬克西在三分外線合計11投2中，只拿下7分，還好他及時甦醒，他在此節最後4分33秒強勢突破禁區，隨後砍進一顆三分，單節獨攬14分，幫助七六人要回領先。儘管溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)第4節最後3.1秒砍進神奇三分，將比賽拖入延長，不過馬克西OT再次挺身而出。

馬克西包辦了七六人延長賽13分當中的11分，加上哈利伯頓最後5秒錯失能扳平比數的關鍵兩罰，只能祭出犯規戰術凍結時間，馬克西把握住最後兩罰，替費城鎖定勝局，以118比114帶走勝利。

馬克西此役32投14中飆出45分、4籃板、4助攻和2火鍋，根據統計，他開季3戰共出手了86次，刷新隊史任3場最多出手紀錄，在恩比德、喬治遲遲無法歸隊之下，他不得不提高出手次數。