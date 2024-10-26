潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

▲費城費城人投手潘文輝。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊下周將全員到齊集訓練球，由於部分選手有傷在身，或是狀況不理想，名單可能會再異動，包括剛拿下台灣大賽系列賽MVP的中信兄弟曾頌恩，有望加入第二階段集訓。另外費城人火球男潘文輝在秋季聯盟傷到手，確定辭退12強。

曾頌恩首次參加台灣大賽就繳出亮眼表現，出賽5場繳出11安，包括2發全壘打，其中擊出台灣大賽在大巨蛋的第一轟，打擊率高達0.524，貢獻7分打點。據了解，他將加入第二階段集訓。

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22歲的潘文輝旅美第2年，在費城費城人隊農場排名20名，大多時間在高階1A出賽，以後援為主，累計21局失3分責失，飆出22次三振，防禦率1.29。

表現出色的潘文輝，也在球團的安排下參加亞利桑那的秋季聯盟，期間卻不慎傷到手，今年無法再登板。

潘文輝所屬經紀公司帕菲克表示，潘文輝在投球過程反映投球手不適，赴醫檢查後，醫生評估今年無法再出賽，將提前關機。

關於潘文輝的傷勢，12強教練團已收到通知，帕菲克指出，他接下來將專心投入復健，「文輝也很難過無法參加12強，但沒辦法，還是要面對傷勢，努力備戰明年球季。」

潘文輝缺陣後，有望由中信兄弟投手黃恩賜遞補。另外曾頌恩也可能入選。

今年12強陣容組成不易，少了潘文輝，響尾蛇林昱珉將是陣中唯一旅外投手。且統一獅王牌古林睿煬背部傷勢不明朗，也有可能辭退。