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古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣大賽落幕，統一獅本土王牌古林睿煬即將展開人生新篇章。這位本季以1.66防禦率奪下防禦率王的24歲投手，將在球季結束後行使旅外資格，最快下周就會提出申請，日本火腿隊更是積極爭取，其他日職球團也蠢蠢欲動。

古林睿煬本季繳出亮眼成績單，21場先發出賽中包辦12場優質先發，125局送出150次三振，戰績10勝2敗，不僅獲選最佳投手，更入圍年度最有價值球員。

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依中職規章規定，總冠軍戰結束後隔日起算3天內，聯盟須公告自由球員名單。不過聯盟指出，由於本周六、日為假日、非工作日，最晚將於下周三（10／30）公布名單。

古林睿煬高中就受到球探關注，但當時他決定先加入中職磨練累積經驗。這些年來，在統一獅有計劃的養成之下，他逐漸蛻變成王牌。去年季初，餅總罕見透過媒體對他說重話，成為他改變的轉捩點。

為了追求突破，古林睿煬從基礎做起，自聘營養師調整飲食習慣，更安排專屬訓練師維持體能。這些努力開花結果，去年在亞運、亞冠賽的出色表現，引起國外球探注目，其中火腿隊最為積極。

▲▼2024中職明星賽，前日本武士隊監督栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）

▲前日本武士隊監督栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）

據了解，火腿今年初至今已多次與統一獅交換意見，不僅願意比照孫易磊模式提供家屬往返機票，入札金額也逐漸縮小差距。日媒在台灣大賽開打前夕曾透露，火腿高層9月已親赴台灣考察，若新庄剛志總教練續任（已確定續任），古林將是球隊明年先發重點補強目標。

統一獅領隊蘇泰安先前已表態支持球員往更高層級發展。若古林正式申請，將比照2018年王柏融（現效力台鋼雄鷹）從Lamigo轉戰火腿隊的模式。

中職規定指出，符合旅外資格的選手，在自由球員名單公告後10天內，必須以書面向所屬球團表達行使旅外球員之意願。

雖然古林睿煬在台灣大賽首戰因背部不適僅投3局，之後未能再登板，也可能因此錯過12強賽，但據悉不影響火腿對他的評價。除了火腿外，預期將有其他日職球團加入競逐行列，這位土投新星的下一步備受矚目。

關鍵字： 古林睿煬統一獅日職旅外資格王牌投手

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