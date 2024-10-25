不斷更新／江坤宇6局打退勝騎士　兄弟3比1領先統一



▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅25日在台中洲際球場進行總冠軍戰第5場，上演洋投對決，統一勝騎士（Mario Sanchez）對決中信左投德保拉（Jose De Paula），中信前5局2比1領先統一，第6局江坤宇敲出適時安打，再打下1分，中信3比1領先。

統一第1局率先得分，林佳緯擊出左外野二壘安打，邱智呈遭到三振，陳傑憲擊出二壘滾地球遭到刺殺，陳鏞基補上中外野安打，帶有1分打點。

1局下中信2人出局之後，陳俊秀擊出中外野二壘安打，陳子豪遭到觸身球，王威晨擊出中外野安打，有1分打點，接著曾頌恩補上安打，打下超前分。

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第4局統一潘傑楷擊出中外野安打想發動盜壘失敗，接著胡金龍擊出右外野二壘安打，陳聖平擊出右半邊安打，攻上一、三壘，但陳重羽遭到三振，同時陳聖平盜二壘遭到觸殺，這半局沒有得分。

6局下中信重啟攻勢，曾頌恩敲出左外野二壘安打，江坤宇擊出左外野安打，送回1分打點，也把勝騎士打退場。

統一獅隊先發打線：

1、右外 林佳緯

2、左外 邱智呈

3、中外 陳傑憲

4、一壘 陳鏞基

5、三壘 潘傑楷

6、指定 胡金龍

7、游擊 陳聖平

8、捕手 陳重羽

9、二壘 林祖傑

中信兄弟先發打線：

1、右外 宋晟睿

2、中外 岳政華

3、一壘 陳俊秀

4、指定 陳子豪

5、三壘 王威晨

6、左外 曾頌恩

7、游擊 江坤宇

8、二壘 岳東華

9、捕手 高宇杰