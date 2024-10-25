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復刻經典飛翔手勢　陳傑憲想複製大逆轉戲碼

▲▼2024中職台灣大賽G2，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅目前在總冠軍戰面臨1勝3敗背水一戰局面，今天第5戰來到台中洲際球場出賽，從前一場開始，統一球員上壘後比出2020年的飛翔手勢，統一隊長陳傑憲則說，「期待可以逆風飛翔。」

總冠軍系列賽陳傑憲出賽4場，17個打數，敲出6支安打，包括1支三壘打、1支二壘打，打擊率0.353，但球隊陷入被聽牌劣勢。

前一場統一球員上壘後，都會比出2020年總冠軍的經典飛翔手勢，陳傑憲透露，「前一場賽前陳聖平有說，球隊在2020年用這個手勢，才有機會逆轉，希望用這個手勢，可以逆風飛翔。」

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陳傑憲坦言，「球迷不看好我們，希望振奮自己，把好的表現拿出來，可以贏下比賽，2020年那時候比較特別，他們3洋投真的很猛，我們洋投狀況充滿著未知數，今年當然希望可以複製，也可以逆轉。」

對比2020年總冠軍戰，陳傑憲認為，「陣容確實不太一樣，如何在逆境如何去突破，才能有所進步，經過對抗之後，大家要往好的方向前進。」

此外，前4戰打完，統一在長打產量方面輸給中信，陳傑憲觀察，「中信攻擊模式今年不太一樣，從下半季打擊回溫，也許經過磨合，找到舒服的揮擊方面與團隊攻擊模式，一路順到現在，不過短期比賽還是投手，投手如果壓得住，攻擊不用很多分數，也可以贏球。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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