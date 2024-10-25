唐西奇「傳」後不理　K湯很緊張：幸好讓他不蠢

▲▼湯普森、唐西奇。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠在自家主場以126比124戰勝黑衫軍馬刺，奪下本季首勝。本場比賽為明星射手湯普森（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠的首場正式比賽，湯普森先發上陣26分鐘，繳出22分、7籃板，三分球10投6中，揮別熱身賽的低潮。湯普森雖然手上握有四冠，但對穿上藍袍登場依然會緊張，「前幾分鐘充滿焦慮，但當球投進時，感覺就很好。」

今天場上有逗趣一幕，唐西奇（Luka Doncic）傳球給湯普森後，湯普森獲得三分大空檔機會，而唐西奇絲毫沒有猶豫就奔跑回防，十分相信湯普森會命中這計三分，湯普森笑著說，「唐西奇傳完就跑了，很高興我做到了，讓他看起來不愚蠢。」

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Luka knew Klay's shot was going pic.twitter.com/JGhP4YAdw7 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 25, 2024



獨行俠王牌唐西奇季前賽因傷未能上場，今天是首次與湯普森一同登場。賽後，湯普森對唐西奇的傳球功力讚譽有加，「當你準備投籃，但眼前空檔跟海一樣大時，有時你會想得太多。」

唐西奇表示能跟湯普森一起打球很開心，他替場上拉開了很大的空間，「這讓進攻很輕鬆，對我和厄文（Kyrie Irving）來說都一樣，湯普森讓整個球隊的運作更順利，真的很棒。」

湯普森在效力勇士隊的最後一場比賽，單場出手10次均未命中，但在獨行俠的首場比賽中，前兩次出手都是成功命中。

上半場獨行俠團隊三分球命中率慘淡，23投6中，命中率僅2成6。湯普森在下半場三分球5投4中，獲得14分，好手感幫助獨行俠在下半場的三分球達到21投13中，高達6成2命中率，獨行俠最終團隊三分球44投19中，命中率4成3。