中信兄弟想要今天奪冠　必須突破「第5戰魔咒」

▲中信兄弟德保拉今天第5戰先發 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒總冠軍賽第5戰今天（25日）到台中洲際棒球場舉行，中信兄弟帶著3勝1敗聽牌優勢，今天想要奪冠必須突破「第5戰魔咒」。統一獅則想要扳成2勝3敗。

中信兄弟在第4戰以6比4贏球，目前取得3勝1敗，今天來到台中大本營洲際球場，只要再勝就可以拿到連同兄弟象在內隊史第10冠，與統一獅並列聯盟最多冠。

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但中信兄弟似乎有著「第5戰魔咒」要突破。在中職總冠軍賽歷年來第5戰的戰績，兄弟是11戰2勝9敗，而且在中信兄弟時期是0勝6敗，從2014年開始只要在總冠軍賽第5戰已經6連敗。

不僅如此，兄弟隊史在3勝1敗的情況下，有4次打到第5戰，結果也都是落敗，包括1993年、2003年、2015年、2020年，但1993年及2003年兄弟象時期都順利最後奪冠。

2015年及2020年都是中信兄弟時期，都是在3勝1敗之下，分別遭到Lamigo桃猿、統一獅3連勝逆轉。

統一獅歷年來在總冠軍賽第5戰戰績是12戰5勝7敗，最近一次打總冠軍賽第5戰是2020年對中信兄弟，在1勝3敗劣勢下取勝，之後3連勝逆轉奪冠。

中信兄弟在2021年及2022年都是以4連勝4勝0敗橫掃，奪下中華職棒總冠軍，今年再度打到第5戰。

今天中信兄弟由洋投德保拉先發，他總冠軍戰首場登板，先發7局用了101球，65個好球，被擊出4支安打，投出5次三振，2次四壞球，失3分，2分自責分，拿到勝投，經過5天充分休息。

統一獅先發投手勝騎士在總冠軍戰第2場出賽，先發5.2局，用了92球，66個好球，被擊出9支安打，包括1支全壘打，投出3次三振，1次四壞球，失掉3分自責分，拿到勝投，只有4天休息今天再度上陣。