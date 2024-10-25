中職金手套、最佳九人獎出爐　完整票選分數看這裡

▲金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今公布金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊，其中有五位選手包辦兩大獎項，攻守俱佳獲得肯定，也有幾位選手持續連霸寶座，中信兄弟江坤宇金手套五連霸展現穩定守備，統一獅陳傑憲也拿下最佳九人外野手獎完成五連霸。

此次投票由41位媒體記者（含中職記錄組代表3人）參與，其中，投票資格為參與中職賽事採訪兩個球季以上的媒體記者。金手套獎的投票則由42位媒體記者（含中職記錄組代表3人）參與。

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投票方式採用每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，分別代表第一、二、三名選票。投票人也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，最終累積分數較高者勝出。

以下是各項獎項的得獎名單及分數：



最佳金手套票選

投手 分數 投手 分數 ★鋼龍 164 陳柏豪 6 威能帝 68 陳仕朋 5 古林睿煬 59 艾璞樂 3 猛登 16 銳歐 3 呂彥青 15 德保拉 3 陳冠宇 15

捕手 分數 捕手 分數 ★戴培峰 154 蔣少宏 35 高宇杰 146 陳重羽 23

一壘手 分數 ★陳俊秀 204

二壘手 分數 二壘手 分數 ★李凱威 168 李宗賢 31 岳東華 163

三壘手 分數 三壘手 分數 ★劉基鴻 167 梁家榮 12 杜家明 39 潘傑楷 11 董子恩 33

游擊手 分數 游擊手 分數 ★江坤宇 210 曾子祐 45 馬傑森 97

外野手 分數 外野手 分數 ★岳政華 136 陳晨威 20 ★陳傑憲 112 申皓瑋 13 ★陳文杰 54 林政華 10 邱智呈 31 郭天信 2

金手套獎此次投票有效票：42人（含中職記錄組代表3人）。

投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

最佳九人暨指定打擊票選

投手 分數 投手 分數 ★古林睿煬 155 陳冠偉 3 勝騎士 101 王志煊 2 魔神樂 48 吳俊偉 1 銳歐 43 曾峻岳 1 羅戈 6 陳柏豪 1 陳仕朋 3

捕手 分數 捕手 分數 ★戴培峰 153 陳重羽 55 張肇元 83 蔣少宏 1 高宇杰 57

一壘手 分數 ★陳俊秀 194

二壘手 分數 二壘手 分數 ★李凱威 205 岳東華 59 李宗賢 65

三壘手 分數 三壘手 分數 ★潘傑楷 193 梁家榮 19 董子恩 62 杜家明 10 劉基鴻 59

游擊手 分數 游擊手 分數 ★江坤宇 175 馬傑森 31 曾子祐 141

外野手 分數 外野手 分數 ★陳傑憲 137 林安可 22 ★邱智呈 118 曾頌恩 11 ★陳晨威 74 王正棠 7

指定打擊 分數 指定打擊 分數 ★魔鷹 184 林泓育 57 吉力吉撈．鞏冠 87 陳子豪 32

最佳九人暨最佳指定打擊此次投票有效票：41人（含中職記錄組代表3人）。

投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

依據選票辦法第四條：統計全部票數之總得分後，依得分數之高低決定優勝，同額競選者其得分必須為總選舉人圈寫同一位選手之可能最高分數之1/2以上，才得成為該獎項之得獎人，否則即為從缺。如：總選舉人為20人時，同額競選者其得分必須為50分以上。最佳九人獎及金手套獎之外野手部份由得分前三位之選手獲獎。

依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。

▲ 金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉。（圖／聯盟提供）

