運動雲

>

中職金手套、最佳九人獎出爐　完整票選分數看這裡

▲▼ 金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉五位選手攻守俱佳獲肯定。（圖／聯盟提供）

▲金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今公布金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊，其中有五位選手包辦兩大獎項，攻守俱佳獲得肯定，也有幾位選手持續連霸寶座，中信兄弟江坤宇金手套五連霸展現穩定守備，統一獅陳傑憲也拿下最佳九人外野手獎完成五連霸。

此次投票由41位媒體記者（含中職記錄組代表3人）參與，其中，投票資格為參與中職賽事採訪兩個球季以上的媒體記者。金手套獎的投票則由42位媒體記者（含中職記錄組代表3人）參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投票方式採用每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，分別代表第一、二、三名選票。投票人也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，最終累積分數較高者勝出。

以下是各項獎項的得獎名單及分數：
 

最佳金手套票選

投手 分數 投手 分數
★鋼龍 164 陳柏豪 6
威能帝 68 陳仕朋 5
古林睿煬 59 艾璞樂 3
猛登 16 銳歐 3
呂彥青 15 德保拉 3
陳冠宇 15    
捕手 分數 捕手 分數
★戴培峰 154 蔣少宏 35
高宇杰 146 陳重羽 23
一壘手 分數
★陳俊秀 204
二壘手 分數 二壘手 分數
★李凱威 168 李宗賢 31
岳東華 163    
三壘手 分數 三壘手 分數
★劉基鴻 167 梁家榮 12
杜家明 39 潘傑楷 11
董子恩 33    
游擊手 分數 游擊手 分數
★江坤宇 210 曾子祐 45
馬傑森 97    
外野手 分數 外野手 分數
★岳政華 136 陳晨威 20
★陳傑憲 112 申皓瑋 13
★陳文杰 54 林政華 10
邱智呈 31 郭天信 2

金手套獎此次投票有效票：42人（含中職記錄組代表3人）。
投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

最佳九人暨指定打擊票選

投手 分數 投手 分數
★古林睿煬 155 陳冠偉 3
勝騎士 101 王志煊 2
魔神樂 48 吳俊偉 1
銳歐 43 曾峻岳 1
羅戈 6 陳柏豪 1
陳仕朋 3    
捕手 分數 捕手 分數
★戴培峰 153 陳重羽 55
張肇元 83 蔣少宏 1
高宇杰 57    
一壘手 分數
★陳俊秀 194
二壘手 分數 二壘手 分數
★李凱威 205 岳東華 59
李宗賢 65    
三壘手 分數 三壘手 分數
★潘傑楷 193 梁家榮 19
董子恩 62 杜家明 10
劉基鴻 59    
游擊手 分數 游擊手 分數
★江坤宇 175 馬傑森 31
曾子祐 141    
外野手 分數 外野手 分數
★陳傑憲 137 林安可 22
★邱智呈 118 曾頌恩 11
★陳晨威 74 王正棠 7
指定打擊 分數 指定打擊 分數
★魔鷹 184 林泓育 57
吉力吉撈．鞏冠 87 陳子豪 32

最佳九人暨最佳指定打擊此次投票有效票：41人（含中職記錄組代表3人）。
投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

依據選票辦法第四條：統計全部票數之總得分後，依得分數之高低決定優勝，同額競選者其得分必須為總選舉人圈寫同一位選手之可能最高分數之1/2以上，才得成為該獎項之得獎人，否則即為從缺。如：總選舉人為20人時，同額競選者其得分必須為50分以上。最佳九人獎及金手套獎之外野手部份由得分前三位之選手獲獎。

依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。

▲▼ 金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉五位選手攻守俱佳獲肯定。（圖／聯盟提供）

▲ 金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉。（圖／聯盟提供）
 

關鍵字： 中職最佳九人指定打擊金手套

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！世界大賽後揭曉神秘買家

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！世界大賽後揭曉神秘買家

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

世界12強賽擴編16隊！2027年起新制開打

世界12強賽擴編16隊！2027年起新制開打

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

超夢幻數據！　魔術少主班凱羅開幕戰爆砍33分正負值「+42」

超夢幻數據！　魔術少主班凱羅開幕戰爆砍33分正負值「+42」

中職金手套、最佳九人獎出爐　完整票選分數看這裡

中職金手套、最佳九人獎出爐　完整票選分數看這裡

身高195、擊球力量大　林冠臣獲西武隊選秀第4指名

身高195、擊球力量大　林冠臣獲西武隊選秀第4指名

黑豹旗／復旦仙女系球經！場邊專注記錄、攝影成最美風景

黑豹旗／復旦仙女系球經！場邊專注記錄、攝影成最美風景

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！世界大賽後揭曉神秘買家

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

世界12強賽擴編16隊！2027年起新制開打

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

2中職金手套最佳九人　江坤宇金手套5連霸

3誰買大谷50轟紀念球？K董：不是我吧

4南湖球經團吸睛！穀保瘋搶合影

5世界12強賽擴編16隊！下屆開打

最新新聞

1PLG開季名單出爐　領航猿14人打天下

2世界大賽前　賈吉、大谷、貝茲和索托互讚

3誰買大谷50轟紀念球？K董：不是我吧

4世界大賽明開打　10影響力打者大谷輸索托

5普爾開幕戰轟26分無用　巫師仍遭打爆

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

不滿主審判決「王威晨安打被沒收」　象迷鼓譟舉牌抗議：MVP吱華文！

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366