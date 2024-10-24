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黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

▲▼ 南湖高中球經團吸睛 。（圖／大會提供）

▲南湖高中球經團吸睛 。（圖／大會提供）

記者王真魚／台北報導

南湖高中今天以2比10不敵同為社團球隊的復旦高中，總教練賽後仍展現風度，恭喜對手挺進16強，喊話：「打敗科班！」場邊熱情應援的球經團隊相當吸睛，為了這場32強賽事，前一晚特別加練舞蹈，穀保家商選手也爭相合照。

南湖高中每位選手都有專屬應援曲，主要改編自中職各隊選手應援。總教練凌文堯特別點名，這都要歸功於後來接替蹲捕的林宥臣。被教練提到的林宥臣賽後受訪時仍沉浸在輸球情緒，邊哭邊說，最喜歡替高子淇學長改編的周思齊應援，「無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰」的歌詞，正好傳達球隊精神。

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高子淇是此戰第2任捕手，在本壘攻防戰中手腕受傷，雖一度堅持比賽，但教練團為保護他仍讓他提前退場。「小朋友想幫助球隊，當然會想要留在場上，但我們不希望選手受傷更嚴重，也跟他說，他才高二，明年還有機會，留得青山在！」凌文堯透露，賽後高子淇哭得最兇，「他是球隊的第4棒，責任感很重。」

▲▼ 林宥臣 。（圖／記者王真魚攝）

▲林宥臣留下不甘的淚水 。（圖／記者王真魚攝）

南湖開賽雖取得領先，但首任捕手洪立謙被抓到防守破綻，頻頻被盜壘又發生失誤，讓對手逆轉。凌文堯替這位高三生緩頰：「他本來是內野手，高中才開始練捕手，我們希望替他圓夢，可能太過緊張導致一些遺憾的失誤，後來換到三壘，他也展現應有的天份。」

南湖高中的球經陣容令人印象深刻，為了今天的比賽，她們前一晚特別加練舞蹈。多數球經都喜歡周思齊的應援，以及林宥臣改編的「范國宸」加油曲，直呼相當洗腦。

主要負責紀錄的余晨安是中信兄弟球迷，特別提到曾頌恩，「雖然這次沒有出現在球隊的應援中，但我很喜歡他的加油歌。」有趣的是，南湖球經在開賽進場時，就吸引上一場結束的穀保家商選手爭相合照。余晨安開心地說：「有發現球員中有準備旅外的學長沈家羲，很開心能圓夢合影。」

雖然無緣16強，但32強已是隊史最佳戰績。總教練凌文堯說，去年對普門中學撐到5局就已相當滿意，「也希望小朋友越來越愛棒球。」球經們也對選手們致上最高敬意：「中間有些小氣餒，但還是相信他們，他們已經很厲害了！」

▲▼ 南湖高中球經團吸睛 。（圖／大會提供）

▲負責紀錄的余晨安。（圖／大會提供）

▲▼ 南湖高中、復旦中學 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 場邊熱情應援的球經團隊相當吸睛，為了這場32強賽事，前一晚特別加練舞蹈 。（圖以下同／記者王真魚攝、大會提供）

▲▼ 南湖高中球經團吸睛 。（圖／大會提供）

▲▼ 南湖高中球經團吸睛 。（圖／大會提供）

▲▼ 南湖高中、復旦中學 。（圖／記者王真魚攝）

▲南湖高中、復旦中學賽後合影留念       。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 南湖高中球經團32強賽總教練吸睛

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