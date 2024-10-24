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2024亞洲匹克球賽開打　鄭照新：符合台中全民運動精神

▲▼2024亞洲匹克球賽今天開打，副市長鄭照新表示，這項老少皆宜的球類符合台中市的全民運動精神。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼2024亞洲匹克球賽今天開打，副市長鄭照新（下）表示，這項老少皆宜的球類符合台中市的全民運動精神。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為期4天、來自11個國家及地區、780名選手參加的「2024亞洲匹克球錦標賽」今（24）天在台中市登場，副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席開幕儀式表示，匹克球是結合羽毛球、網球和桌球等元素的球類運動，一開始的成立精神就是讓大家都可以玩，這正符合台中「全民運動」的精神，市府將持續引進國際賽事，透過賽事行銷提升台中市知名度和能見度，打造運動樂活之都。

匹克球賽上午在台中市國際網球中心開打，亞洲地區4所知名大學，包括台灣亞洲大學、日本山口大學、韓國延世大學和越南胡志明市體育運動大學，也在開幕式上共同簽署合作協議，成立亞洲大學匹克球聯盟，推動匹克球運動在高等教育的研究與合作。

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▲▼2024亞洲匹克球賽今天開打，副市長鄭照新表示，這項老少皆宜的球類符合台中市的全民運動精神。（圖／台中市政府提供，下同）

鄭照新表示，盧市長上任以來致力推廣「酷運動、酷城市」理念，積極支持和推動運動發展，持續培育匹克球領域人才，他感謝中華民國匹克球協會大力推廣這項有趣、容易上手又老少咸宜的新潮運動項目，祝福我們的選手勇奪佳績。

中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵說明，此次賽事不僅是亞洲匹克球聯合會各國選拔國家代表隊參賽的重要賽事，更獲得美國聯合匹克球協會UPA的認可，前3名選手還可取得美國匹克球聯盟職業賽的參賽資格，他也感謝市府、企業對賽事的熱情支援。

▲▼2024亞洲匹克球賽今天開打，副市長鄭照新表示，這項老少皆宜的球類符合台中市的全民運動精神。（圖／台中市政府提供，下同）

這次賽事代言人也是台中在地選手蘇琪恩表示，感謝台中市政府支持匹克球運動，國際賽事的協助與運動i台灣專案在基層的推廣雙線並行，這也代表匹克球運動具有一定的發展前景；另名台灣匹克球好手李宗縉也說，非常開心來到台中參賽，台中是個很棒的運動城市，有很優質的場地，期待此次能勇奪佳績。

▲▼2024亞洲匹克球賽今天開打，副市長鄭照新表示，這項老少皆宜的球類符合台中市的全民運動精神。（圖／台中市政府提供，下同）

關鍵字： 2024亞洲匹克鄭照新中市府

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