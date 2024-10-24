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史上最貴的票價！花5萬台幣買道奇與洋基世界大賽　只能站著看

▲▼美國大聯盟世界大賽道奇隊大谷翔平與洋基隊買吉對決 。（圖／翻攝自大聯盟X）

▲▼美國大聯盟世界大賽道奇隊大谷翔平與洋基隊買吉對決 。（圖／翻攝自大聯盟X）

實習記者蘇嘉偉 /  綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽今年由道奇隊與洋基隊在26日（台灣時間）展開對決，雙方首戰票價與話題度一同飆升，有錢也一位難求。日前售票網站TickPick開始販售世界大賽G3洋基主場的門票，球迷為了觀賞豪門對戰，不惜花1514美元（約48522台幣）購買，更誇張的是，這張近5萬台幣的門票，是沒有附座位的站立區門票。

世界大賽門票需求驚人，道奇球場的容納人數為56000人，是美國職棒容納數第二高的場館，而洋基球場的容納人數為46537，是第六高。道奇日籍球星大谷翔平首次參與世界大賽，日本的大谷粉絲瘋狂購票，想進場替大谷應援加油，StubHub發言人布德利（Adam Budelli）透露，「日本購買的門票數量，是除美國以外最多的國家。」

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本次世界大賽星光熠熠，以大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、費里曼（Freddie Freeman）、賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）為代表，兩隊擁有五位前聯盟MVP，創下了世界大賽的紀錄，布德利興奮道，「這肯定會在收視率上創造紀錄，從票務銷售的角度來看也是破紀錄的數字。」

道奇球場首戰的平均轉售票價，在不同網站都有可怕的高價，在SeatGeek售票網最低價1731美元（約55520台幣）、TickPick售票網最低價1703美元（約54622台幣）和Vivid Seats售票網最低價的1682美元（約53948台幣）。根據TickPick統計，2024年世界大賽為歷史上最昂貴的票價。

道奇隊與洋基隊合計參加過63次世界大賽，已是世界大賽的老牌球隊，其中共獲得34次冠軍，洋基隊27次，道奇隊7次。

關鍵字： MLB道奇洋基大谷翔平

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