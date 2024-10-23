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史上最貴！大谷「50-50」紀念球1.41億成交　日企搶標失利

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

▲洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平達成史無前例「50轟50盜」的全壘打球，23日在拍賣會上以史上最高價360萬美元（約1.15億台幣）成交，加上手續費等費用，總價達439.2萬美元（1.41億台幣）。

日媒報導，總部位於愛知縣名古屋市、旗下擁有住宅集團的K2股份有限公司在接受日刊體育採訪時表示，「聽說未能得標」。據稱該公司曾出價至約300萬美元（約9621萬台幣）。

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同樣參與競標的鞋類銷售公司Locondo社長田中裕輔在X（前推特）上發文，「從宣布參與競標到今天已經過了約一個月，50-50拍賣最後一天，因為超出預算350萬美元（含手續費420萬美元=6.4億日圓），很抱歉，我在這裡放棄了。」並附上投降的表情符號宣布退出競標。

經過10多次競標和延長，最終競標金額達到360萬美元（約新台幣1.16億元），打破了棒球拍賣史上的最高紀錄 - 1999年紅雀隊馬奎爾（Mark McGwire）第70轟紀念球的300萬美元（約台幣9621萬元）。

這顆具有歷史價值的球是由美國拍賣行「Goldin」進行拍賣。該公司在X（前推特）上表示「這成為了史上最昂貴的球」。

大谷翔平9月19日客場對邁阿密馬林魚之戰擊出第50號全壘打。那場比賽，他擊出3轟，第2支便達成50轟，完成「50-50」偉業。當時這顆球在外野看台引發球迷爭奪。除了出售球的男子外，還有兩名男子主張擁有所有權，目前有兩起訴訟正在進行中。爭議當事人都同意繼續拍賣，得標者將按計劃獲得這顆球。

關鍵字： 大谷翔平全壘打球拍賣50轟50盜歷史紀錄

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