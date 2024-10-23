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除了大谷、賈吉！8大關鍵球員將左右世界大賽勝負

▲▼弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

誰能決定世界大賽勝負？《大聯盟官網》指出，雖然棒球不像NBA能靠單一球星就贏得冠軍，但某些關鍵球員的表現，將可能左右戰局。以下是兩隊各4位值得關注的球員：

【道奇關鍵四將】

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▪️一壘手弗里曼（Freddie Freeman）：帶傷作戰的2020年國聯MVP，本季季後賽32打數僅7支安打。右腳踝傷勢是否康復成關鍵。

▪️先發投手布勒（Walker Buehler）：目前道奇最引人關注的投手非他莫屬。這位兩屆明星賽投手今年表現低迷，但國聯冠軍賽4局飆出6次三振無失分，可能成為轉機。

▪️左投班達（Anthony Banda）：作為球隊牛棚目前唯一左投，是否能壓制洋基左打重砲索托（Juan Soto ）成為勝負點；加上投手至少得面對3名打者或是投完半局的規則，這表示他可能也要面對賈吉。

▪️游擊手艾德曼（Tommy Edman）：國聯冠軍賽MVP，但本系列賽將面對較少左投，右打優勢不再，防守貢獻更顯重要。

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

【洋基關鍵四將】

▪️指定打擊史坦頓（Giancarlo Stanton）：美聯冠軍賽4支安打全是全壘打，季後賽火力仍不減，「他現在可能不再是索托和賈吉那個級別的超級巨星，但他打出的球一樣可以飛得又遠又猛。在他們後面打擊，他會有很多發射砲彈的機會。他能把握多少機會，可能成為系列賽致勝關鍵。

▪️先發投手吉爾（Luis Gil）：新秀賽季先勢如虹，其中5月拿下6勝0敗，防禦率僅0.70，6月經歷一段低潮狀態未明，努力輪值中尋求站穩腳步，但傷勢又找上門，若能回到5月水準將是一大助力。

▪️救援投手威佛（Luke Weaver）：賽季最後一個月和季後賽第一周，洋基似乎找到了下一個李維拉。他在9月以來意外成為終結者，但美聯冠軍賽表現起伏，穩定性受考驗。

▪️三壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）：交易後11轟表現亮眼，但季後賽34打數僅5安打，期待世界大賽突破低潮。
兩隊將於周五（美國時間）展開世界大賽首戰，除了各隊的當家球星，這些關鍵球員的表現，很可能就是勝負的決定因素。

▲洋基隊「怪力男」」史坦頓（Giancarlo Stanton） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊「怪力男」」史坦頓（Giancarlo Stanton） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界大賽道奇洋基關鍵球員決定因素

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